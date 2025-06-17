台南文化局科長被爆料公車私用　林燕祝要求查處

▲台南市議員林燕祝17日質詢揭發台南市文化局某位科長，長期將公務車當私人座車開，要求市府查處。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市議員林燕祝17日質詢揭發台南市文化局某位科長，長期將公務車當私人座車開，民眾提供的檢舉資料顯示，從2025年3月25日晚上6時47分開走公務車，到3月27日下午1時41分，才歸還水交社文化園區，連續私自使用公務車二天二夜，5月7日和5月19日，又分別連續開公務車一天一夜才歸還。

林燕祝指出，這名公務員一再違法是否該汰除？黃偉哲市長表示，會要求政風介入調查，會依法處理！

林燕祝也要求道路標線回歸專業，她說接獲民眾陳情在2024年7月3日發文交通局，在永康中正北路與正北一路口，增設機慢車左轉專用道，交通局2024年7月22日答覆說，考量現有道路路肩剩餘寬度不足，故無法再增設機車左轉專用道，她尊重交通局專業，接受交通局回文。沒想到2024年8月，永康區民進黨議員做出同樣要求增設左轉專用道，交通局真的照辦，原來，『綠能我不能』，專業遇到民進黨就轉彎，悲哀的是，因為專業轉彎，在這地點發生死亡車禍，林燕祝要求國賠。

林燕祝也痛批民進黨中央部會，以總預算遭刪為由，齊頭刪除各縣市地方補助款，賴清德總統今年預算編了3.3兆，比小英總統2.7兆還高，藍白立委刪2千多億元，只刪不到4%，賴清德總統總預算還有2.9兆元，每個部會預算都比以前增加，結果浮編預算的賴清德政府以此發動大罷免，欺瞞市民，博取同情，齊頭式的刪除了各縣市地方補助款27.3%，這些補助款主要用在社會福利，賴清德政府居然傷害弱勢，讓中央富流油，地方窮哀號！陳其邁是欲哭無淚叫天天不應，因此她放了一首『我問天』，幫黃偉哲市長說出委屈的心聲！

林燕祝也幫永康神州里爭取在興國街興建里活動中心，請民政局評估，都發局循個案變更模式變更地目，也請改善永康水溝塌陷，阻礙排水祝況，當地居民希望改善工程不要遙遙無期，更希望刑大能進入永康機21用地，請逐年編規劃費和編列預算，讓刑大、保安大隊、拘留所和鑑識中心能進駐。

林燕祝也幫鹽行消防分隊消防兄弟爭取在鹽行公滯一或原地重建，建議可到花蓮取經，看看花蓮新建廳舍創意建築，既可作為辦公廳舍，還可作為教育訓練之用，黃偉哲市長同意今年編列規劃費。