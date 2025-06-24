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女孩「反殺」詐騙集團倒賺1750元　詐團求女孩：別放網路分享

▲大陸一名女孩成功利用話術反殺詐騙集團，還倒賺400元人民幣。（圖／翻攝小紅書）

▲大陸一名女孩成功利用話術反殺詐騙集團，還倒賺400元人民幣。（圖／翻攝小紅書，下同）

文／香港01

「刷單」、「猜猜我是誰」、「假冒內地官員」等電詐案層出不窮。近日就有大陸女接到詐騙電話，立即警覺有伏，不但沒有上當，還以DeepSeek查問確認是詐騙，隨即以一輪「神操作」從詐騙集團手中「騙」走425人民幣（約1750元新台幣）。

女子隨後報警，連警察都讚她聰明，不過女子的銀行卡因涉及詐騙集團資金流動而被凍結，而且「黑吃黑」也有機會違法，故呼籲「大家千萬不要學我」。

「110嗎？我報警！我騙了境外詐騙集團400塊……。」該大陸女生日前於小紅書發佈影片，講述自己從「刷單」詐騙集團手中「騙」走425（人民幣，下同）的離奇經過，「坑了詐騙犯400塊後，他們求我不要發到網上……。」

▲大陸一名女孩成功利用話術反殺詐騙集團，還倒賺400元人民幣。（圖／翻攝小紅書）

女孩於影片中憶述，她某日下午收到電話微信信息，聲稱是她5年前曾報網課的培訓機構，說可以「退學費」，於是添加了工作人員企業微信，對方提供網址讓她複製到瀏覽器上打開下載軟體，奇怪行徑令她開始警戒是否詐騙電話，「這時候我就有一點點懷疑了。去DeepSeek查了一下，果然這軟體被列為詐騙了。」

女孩察覺是詐騙電話後，決定「將計就計」進群「陪他們玩」，「他們客服小姐姐一直引導我操作，這個時候我就被拉到另一個群裡，這個群裡有很多人，而且分工不同，角色不同。他們就一直在聊天，就好像各種NPC在你面前演戲一樣。」

女孩表示，詐騙集團為了讓她嚐到「甜頭」，先給她轉帳205人民幣。收到轉帳後，女孩猶豫是否「收手」，然而客服再向她發圖，說要分多次充值金錢和取錢才能退還學費，「步驟非常繁複」，又聲言首次充值可以獲退還220人民幣，如此類推。

▲大陸一名女孩成功利用話術反殺詐騙集團，還倒賺400元人民幣。（圖／翻攝小紅書）

女孩按客服人員指示下單，3至8分鐘後果然收到220人民幣。錢到手後，女孩立刻退出群組，再前往派出所報案，讓詐騙集團白白損失，警察也讚她聰明。

不過，由於涉及詐騙集團資金流動，樓主的銀行卡被凍結作調查。她提醒，網友要小心詐騙電話，「不聽、不信、不轉帳，別等到騙子真把錢騙走後，然後再去追回，那個時候就真的太麻煩了。」她還呼籲，不要學她應對詐騙集團方法，「大家千萬不要學我！後來DeepSeek告訴我，『黑吃黑』也容易是違法行為，索性趕緊上交錢財，銀行卡也被封禁了1個月……。」

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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