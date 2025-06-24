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假投資真詐財！警埋伏逮車手　馬尾妹喊冤：我只是個打工妹

▲彰化和美警分局在咖啡廳逮捕女車手。（圖／警方提供）

▲穿灰色上衣女車手在咖啡廳與被害人面交。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

和美警分局今（24）日宣布破獲一起假投資詐騙案，一名男子誤信YouTube上的「K線炒股秘訣」廣告，遭詐騙19萬元後，詐團再度要求面交加碼投資40萬元。警方獲報後將計就計，部署埋伏，趁雙方交易時當場逮人，女車手被逮時向警方求饒，她是來打工僅賺車馬費，並不知道詐騙，警詢後依涉洗錢及詐欺等罪嫌送辦。

和美警分局指出，詐騙集團利用YouTube刊登「K線秘訣股票必看」等投資教學影片，內容全以簡體字呈現，吸引被害人加入LINE群組並下載假投資APP。該名男子起初小額投資後，詐團刻意讓他「微量出金」，製造獲利假象，待被害人放下戒心，再誘騙加碼投入40萬元，並相約在和美鎮某咖啡廳面交。

▲彰化和美警分局在咖啡廳逮捕女車手。（圖／警方提供）

▲從女車手身上搜出40萬現金及憑證。（圖／警方提供）

和美警分局立即組成專案小組，在面交地點周邊部署警力。待雙方交易完成之際，員警一擁而上，當場逮捕25歲女車手，查扣40萬元現金、偽造工作證及存款憑證等證物。

警方表示，此類詐騙手法近年日益猖獗，詐團先以「穩賺不賠」話術取得信任，再以「面交取款」降低被害人疑慮，甚至派出年輕女性擔任車手，降低戒心，該名女車手喊冤「我只是一個打工妹」、對詐騙行為並不知情，每天僅收取1500至2000元車馬費，警詢後仍依法送辦。

▲彰化和美警分局在咖啡廳逮捕女車手。（圖／警方提供）

▲穿灰色上衣綁馬尾女車手遭逮。（圖／警方提供）

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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