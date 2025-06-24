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詐團假冒「李專員」推50萬郵局貸款　中華郵政駁：沒這業務

▲▼詐騙集團「李專員」在海外版抖音狂發郵局50萬貸款專案，騙取人頭帳戶。（圖／翻攝網頁）

▲詐騙集團「李專員」在海外版抖音狂發郵局50萬貸款專案，騙取人頭帳戶。（圖／翻攝網頁）

記者李姿慧／台北報導

近來有一名「李專員」在TikTok（中國抖音海外版）狂發「中華郵政6月新專案」影片，聲稱滿18歲持身分證就可以在郵局辦理50萬元貸款，免催繳且連警示戶都可辦理，騙取人頭帳戶，導致近來不少民眾也親跑郵局要辦貸款，中華郵政則緊急公告詐騙新套路，強調郵局並未開辦信用貸款。

詐騙又出現新手法，詐騙集團「李專員」在TikTok（中國抖音海外版）連發10個影片，影片中聲稱中華郵政推出6月新專案開辦中，只要滿18歲，手持中華民國身分證，就可以在郵局辦理一筆50萬元貸款，月繳7600元，沒有勞保、沒有薪轉，就連警示帳戶也可以辦理，最長可分10年繳清，還款期間不催繳不打擾。

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還有部分網友信以為真詢問「怎麼申請」、「要準備什麼資料」，但也有民眾不相信，留言嗆「這是要侮辱誰的智商」、「怎麼可能」。另也有民眾直接親自跑郵局，打算申辦50萬貸款，讓郵局不堪其擾。

對此，中華郵政公司表示，這是詐騙手法，中華郵政並未開辦信用貸款，提醒民眾慎防貸款詐騙，以免淪為人頭帳戶。

▲▼詐騙集團「李專員」在海外版抖音狂發郵局50萬貸款專案，騙取人頭帳戶。（圖／翻攝網頁）

▲中華郵政公告詐騙新手法。（圖／翻攝中華郵政網頁）

中華郵政說明，近日發現詐騙集團於網路散布郵局提供各種優惠貸款假消息，郵局僅有房貸業務，並未開辦信用貸款業務，也未與政府機關合作任何貸款業務，請勿受騙上當。

中華郵政也提醒，詐騙集團會散布各式貸款消息，並聲稱為協助貸款須先製造帳戶金流，實則騙取民眾帳號或金融卡作為人頭帳戶使用，請慎防詐騙，以免淪為人頭帳戶。

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關鍵字：

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