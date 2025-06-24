第三方支付旺沛大數位涉洗錢！代收詐欺博弈款項60億　3人遭收押

▲旺沛大數位涉嫌協助境外博弈與詐騙集團漂白資金，檢、調查扣瑪莎拉蒂豪車。（圖／記者黃哲民翻攝，下同）

記者黃哲民、劉人豪／台北報導

法務部調查局指出，近日偵破一起大規模洗錢案件，查出「旺沛大數位公司」長期協助境外博弈與詐騙集團將非法資金漂白，金額高達60億元。檢警調單位於11日發動全台31處同步搜索行動，將公司負責人姜世軒等人逮捕到案，並查扣豪車瑪莎拉蒂與大批電子設備，檢察官複訊後，向法院聲請羈押禁見姜世軒等3人獲准。

調查局高雄市調查處指出，聯同中部地區機動工作站、航業處高雄調查站，並整合新北、桃園、新竹縣（市）、宜蘭、花蓮與屏東等地區調查處站，在高雄地方檢察署檢察官指揮下，結合數位發展部、財政部臺北、北區、中區與高雄國稅局及高雄市政府警察局刑事警察大隊之協力支援，動員百名專案同仁與洗錢防制處協助金流清查，於2025年6月11日同步搜索第三方支付業者旺沛大數位股份有限公司及多家博弈公司之業者住所與洗錢組織據點共30處所，扣押瑪莎拉蒂 Grecale GT Hybrid 休旅車 1 台、智慧型手機32支、平板1台、桌機9台、筆記型電腦12部、造假憑證及電磁紀錄等大批證物，犯嫌等人既施行詐騙又涉及博弈洗錢，全案經檢察官複訊後，對犯嫌姜世軒等3人向高雄地方法院聲押獲准。

調查局高雄市調查處表示，旺沛大公司雖於2023年12月審核通過第三方支付業者之能量登錄成為合法業者，卻旋於2024年中至2025年2月間陸續配合北、中、南部博弈詐欺洗錢集團掌控的多家人頭公司簽立不實合約，並收取高於行情之手續費以快速支付、放行代收之不法款項，無異讓第三方支付業者應擔負之洗錢防制責任與收（賣家）付（買家）款方第三人之中介安全角色形同虛設，除加速不法款項之流通移轉外，更間接造成司法機關查緝之斷點與阻絕不法款項流通之即時性。

調查局高雄市調查處說明，經專案小組初步追查，旺沛大公司配合案關博弈詐欺集團進行詐欺、洗錢之不法金額高達60餘億元，目前本案旺沛大公司實際負責人姜世軒、數位金流部主管與業者收押禁見，並已報高雄地方法院聲扣該公司帳戶資金6500餘萬元及負責人名下房產，本專案小組將持續擴大追查相關詐騙集團其他成員及不法所得流向。