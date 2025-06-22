海灘驚見腐屍！萬海旺春輪貨櫃海上爆炸　印度警推測是失蹤船員

▲萬海航運新加坡籍貨輪「萬海503旺春輪」在海上起火燃燒。（圖／翻攝自Indian Coast Guard）

記者羅翊宬／綜合報導

萬海航運旗下新加坡籍貨櫃輪「萬海503旺春輪」為華南至印度航線，本月9日在印度喀拉拉邦外海發生爆炸後引發火災，造成船上4名船員失聯。印度警方近日接獲民眾檢舉，對船長與船員以「疏忽操作危險貨物」等多項罪名立案調查，18日更在阿勒皮沿岸發現一具疑似為失蹤船員的部分腐爛遺體。

根據《新印度快報》，印度科欽堡海岸警察（Fort Kochi Coastal Police）已依照喀拉拉邦第三大城科澤科德（Kozhikode）居民Suneesh V. P.的投訴內容，對萬海旺春輪的船長及船員正式立案，指控內容包括魯莽航行、危害航道安全、疏忽處理易燃與有毒化學物質、錯誤操作爆炸品等。警方也指出，其案件性質與日前沉沒的MSC Elsa-3號相似。

警方調查後發現，萬海旺春輪明知裝載危險物質與爆炸品，卻仍以不當方式航行，導致於本月9日在比浦（Beypore）外海爆炸引發火災。事故造成油品與多個貨櫃落海，釋放出的有毒氣體與化學物質更危及周邊漁民與海洋生態，海面上也出現漂流與沉沒貨櫃，對漁業作業與航道安全造成嚴重阻礙。

事發時船上共有22名船員，其中18人已獲救，不過目前仍有4人失聯。當地時間18日上午6點15分左右，在阿伊拉姆泰（Ayiramthai）漁港中心附近海岸發現一具男性部分腐爛遺體，其身穿深綠色ESSA品牌內褲，體格健壯、膚色白皙，初步研判為年約50歲的外籍男性，疑為失聯船員之一，警方正積極比對身分。

死者遺體已移送至喀拉拉邦阿勒皮（Alappuzha）醫學院附設醫院的太平間保存。