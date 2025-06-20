不堪長期家暴！泰15歲少年朝父連開8槍　曾問：殺人罪大惡極嗎？

▲泰國一名15歲少年遭受父親長期施暴，憤而潛入父親臥室偷走了槍枝，朝父親連開8槍。（圖／翻攝FB／โจโฉ）



圖文／CTWANT

近日，泰國武里南府發生一起震驚社會的家庭悲劇。一名年僅15歲的少年長期遭受父親施暴達8年之久。近日在又一次的家暴後，少年潛入父親臥室偷走了父親持有的槍枝，並朝父親連開8槍，導致父親身受重傷。

據泰媒《Thaiger》報導，這起事件發生在泰國布里蘭府的一處社區。事發當晚，當地警局接到報案後迅速趕往現場，將涉案的開槍少年逮捕。警方還指出，這名少年向51歲的父親連開了8槍，但僅有1發子彈擊中父親的右腋下。事後少年父親因傷勢嚴重被送往醫院搶救，目前情況已經穩定。

這名少年向警方供述，他之所以做出極端行為，是因為自己從8歲起便長期遭受父親的暴力對待。父親經常對他拳打腳踢，也常當著母親的面毆打他。但母親和其他家人因為恐懼父親的暴力，無力或者難以阻止事件發生。

少年指出，事發前父親又一次對他施暴，他在憤怒中潛入父母的臥室，找出父親持有的槍支，根據從YouTube上學到的方法裝填子彈，然後朝父親開槍。他聲稱自己記不清開了多少槍，也記不清子彈是否有擊中父親，他最後只記得父親在槍聲中逃命。

少年的外婆，63歲的諾伊（Noi）則向泰國第7頻道（Channel 7）透露，少年的父親喬克桑（Choksan）與她的女兒共育有4個孩子，涉案少年是家中長子。令人痛心的是，喬克桑的暴力行為僅針對這名少年，其他兄弟姐妹則未曾遭受類似對待。諾伊與女兒一直想嘗試阻止喬克桑的暴行，但始終未能成功。

諾伊還透露，外孫的眉毛、頭部、嘴巴之前都曾被喬克桑打傷，嚴重時曾數週無法順利進食。在另外一次毆打中，外孫的眼睛差點失明。

諾伊告訴媒體，事發前大約10天，外孫曾經找上她，質問：「為什麼只有我要遭受這樣的折磨？」他還問祖母：「如果我殺了人，是不是就是罪大惡極？」諾伊當下就明白了外孫的意圖，並且嘗試勸解他，告訴他父親努力工作養家，但最終未能阻止悲劇的發生。

當地警察局長瓦奇拉維特‧萬塔尼（Wachirawit Wanthanee）表示，警方在現場找到了一把9毫米自動手槍，但調查發現該槍支並非登記在喬克桑名下，而是屬於另一人所有。目前警方尚未對少年正式提起指控，但正在核實槍支的合法所有權，並進一步調查事件的前因後果。

延伸閱讀

▸ 外送員三寶爸月賺10萬全上繳 妻卻猛嫌！他嘆：我的付出一文不值

▸ 重症孩要轉院！民營救護車「一口價」喊11萬 病童父母慌了：能不能便宜點

▸ 原始連結