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中東危機懶人包！以伊互轟、川普出手投鑽地彈　關鍵時間軸一次看

▲▼美國總統川普宣布以色列、伊朗停火後，伊朗首都德黑蘭仍傳出爆炸聲響。（圖／翻攝自x）

▲美國總統川普宣布以色列、伊朗停火後，伊朗首都德黑蘭仍傳出爆炸聲響。（圖／翻攝自x）

記者羅翊宬／綜合報導

最近中東情勢急轉直下、緊張情勢升溫！以色列認為伊朗長年以來發展核能技術、煉製濃縮鈾，且已趨近擁有製造核彈頭的技術，因此12日向伊朗發動大規模空襲，不僅轟炸濃縮鈾核設施、軍事設施，更狙殺軍方高層和核科學家，伊朗則多次向以色列發射飛彈報復，不過以軍反而空襲伊朗國營電視台。

最後，美國總統川普決定答應以色列總理納坦雅胡的請託，於21日派出7架B-2匿蹤轟炸機從美國本土出發，向福爾多、納坦茲、伊斯法罕等3座伊朗境內核設施總共投擲14枚GBU-57「巨型鑽地彈」，即便部分專家質疑美軍在此次行動中仍未將伊朗核設施破壞殆盡，但最終川普仍居中調解，使以色列、伊朗達成停戰。

▲▼以色列空襲伊朗事態時間軸。（圖／記者羅翊宬繪製）

▲以色列空襲伊朗事態時間軸，點擊圖片可以放大。（圖／記者羅翊宬繪製）

　＊6月12、13日
 以色列空軍於當地時間12日向伊朗發動空襲；至於伊朗首都德黑蘭則於當地時間13日凌晨傳出爆炸聲、多棟建築冒出黑色濃煙，伊朗宣布關閉領空。當時，以色列證實空襲伊朗中部的納坦茲濃縮鈾核設施，並空襲其他軍事設施。對此，伊朗則透露伊斯蘭革命衛隊「最高指揮官」死亡。

《路透社》指出，以色列的突襲行動成功狙殺了伊朗軍方的指導高層，就連伊朗主要核科學家亦淪為以軍攻擊目標，在睡夢中就遭到炸死。於是，伊朗宣布退出與美國進行的核談判。

　＊6月14日
 以色列空襲伊朗西部一處未具名的地下武器設施，並轟炸伊朗南部多處能源設施，包括派出無人機空襲位於伊朗南部波斯灣海域的南帕爾斯天然氣田（South Pars Gas Field），為全球規模最大的天然氣田，在此次以色列空襲後生產因此中斷。

▲▼伊朗南部南帕爾斯天然氣田於當地時間14日，遭到以色列用無人機攻擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗南部南帕爾斯天然氣田於當地時間14日，遭到以色列用無人機攻擊。（圖／達志影像／美聯社）

　＊6月15日
 《華爾街日報》指出，伊朗發射數百架無人機與飛彈襲擊以色列，毀損位於以色列海法港口附近的最大煉油廠，以及攻擊以色列國內最頂尖的學術研究中心，魏茲曼科學研究院（Weizmann Institute of Science）。

在此之際，伊朗甚至試圖攻擊以軍總部，而以色列的鐵穹飛彈防禦系統負責攔截伊朗所發射的數百枚導彈。

以色列駐美國大使萊特（Yechiel Leiter）接受美媒《ABC News》專訪時，暗示以色列需要美國提供鑽地炸彈，才能摧毀伊朗地底深處的核設施。

　＊6月16日
 《紐約時報》指出，以色列於當地時間16日襲擊伊朗國營廣播機構，並攻擊一支精銳部隊的指揮中心。同時，以色列也宣稱襲擊德黑蘭機場境內的伊朗F-14戰機。國際原子能總署（IAEA）總幹事格羅西（Rafael Grossi）則分析，伊朗納坦茲主要濃縮鈾設施可能因以軍空襲而停電，設施內約1萬5000台離心機恐遭嚴重破壞或摧毀。

《路透社》引述Marine Traffic網站船艦追蹤資料，指出美國航空母艦「尼米茲號」（USS Nimitz）16日上午離開南海，向西航行。美國國防部官員則指出，儘管美方將軍機和航空母艦調派至中東，但其行動屬於防禦性質，美方目前尚未直接參與以色列猛烈的空襲行動。

▲▼美國海軍核動力航空母艦「尼米茲號」（USS Nimitz CVN-68）曾於2023年停靠南韓釜山。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國海軍核動力航空母艦「尼米茲號」（USS Nimitz CVN-68）曾於2023年停靠南韓釜山。（圖／達志影像／美聯社）

至於美國總統川普則在社群平台發文，「伊朗不能擁有核武，我說過很多次了！大家應該立即撤離德黑蘭。」

川普原本出席七大工業國集團（G7）峰會，豈料卻突然「早退」、從加拿大返回華府召開緊急國安會議，事後更透露「是事情絕對比停火還要來的更大」。

另外，荷莫茲海峽驚傳船舶起火燃燒，海面出現3個紅點，外界擔憂伊朗可能藉由干擾海上運輸安全而向西方施壓。

　＊6月17日
 以色列轟炸伊朗境內多個城市，至於伊朗則再度向以色列發射飛彈，部分飛彈穿越以色列鐵穹防禦系統。以色列國家安全委員會主席哈內比（Tzachi Hanegbi）在媒體受訪時明確表示，空襲的目標之一是伊朗最難攻破的福爾多濃縮設施，「這次行動不會結束，直到福爾多核設施被攻擊為止。」

▲▼美國打擊伊朗聖城庫姆（Qom）附近福爾多（Fordow）地下核設施前後的衛星影像。左圖6月20日，右圖6月22日。 。（圖／路透）

▲美國打擊伊朗聖城庫姆（Qom）附近福爾多（Fordow）地下核設施前後的衛星影像。左圖攝於6月20日，右圖攝於6月22日 。（圖／路透）

　＊6月18日
 美國駐以色列耶路撒冷大使館宣布，從當地時間18日以後將連續關閉3天，並要求所有館員與家屬「就地避難」。

以伊空戰進入第6天。伊朗國營媒體指出，轟炸以來已有超過220名伊朗人喪命、1200人輕重傷。以色列官員則指出，已有24名以色列人死於伊朗飛彈襲擊。

　＊6月19日
 伊朗19日清晨再度朝以色列發射數十枚飛彈，重創南部多處平民區，擁有數千床位的貝爾謝巴（Beersheba）索羅卡醫療中心（Soroka）更遭飛彈命中。

▲▼美軍B-2「幽靈」（Spirit）戰略轟炸機。（圖／達志影像／美聯社）

▲美軍出動B-2「幽靈」（Spirit）戰略轟炸機。（圖／達志影像／美聯社）

　＊6月21日
 川普於美東時間21日證實，派出7架B-2匿蹤轟炸機飛到伊朗境內，針對福爾多、納坦茲、伊斯法罕等3座伊朗境內核設施總共投擲14枚GBU-57「巨型鑽地彈」，之後平安離開伊朗領空，不僅重創伊朗核能力，更迫使伊朗和以色列展開談判。

　＊6月23日
 川普在社群平台發文證實，已敦促以色列、伊朗展開停火談判，不過此後伊朗仍零星向以色列發動攻擊。

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