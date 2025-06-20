李正皓被噴辣椒水「燒臘店員工幹的」　查藏鏡人警狂嗑3便當

▲便當店男員工朝李正皓噴辣椒水，警輪流上門盯哨，連嗑3便當埋伏逮人。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

政治評論員李正皓昨（19）日晚間在三立電視台結束錄影，開車離開電視台途中，與一名年輕男子發生行車糾紛，對方使用辣椒水朝李正皓攻擊。李正皓懷疑是預謀犯罪，設局引發糾紛，但是警方在20日下午在嫌犯打工的便當店逮人，嫌犯堅稱，就是認為對方開車態度不好，所以才會拿出隨身攜帶的辣椒水朝對方噴灑。

李正皓表示，19日晚間7時許，開車載女友馬郁雯離開三立電視台，不料從地下停車場開上1樓時，1名年輕男子突然從車道口衝出來，但因為他車速很慢，所以在距離男子1公尺處前就剎車，男子依舊相當生氣，敲車窗要與李正皓理論，隨後再趁他搖下車窗時噴灑辣椒水攻擊，並轉身逃逸離開現場。

警方調閱監視器後，吳姓男子將機車停在三立電視台附近，直到李正皓現身後上前發生行車糾紛，儘管吳自稱是要去逛賣場，但事件發生前的1.5小時就已抵達現場，而且沒去賣場，反而是在三立附近閒晃，讓警方不禁高度懷疑有人教唆，事後吳姓男子騎車直接返回新店住處。

吳姓男子在犯案後，在20日上午11時許正常到在北市文山區的燒臘店上班，警方也鎖定相關身分，並在下午2時許前往便當店埋伏，為了等候是否有幕後金主現身，所以3人輪流進去吃燒雞便當埋伏。

警方等候直到5時許，在便當店晚上營業之前，上前表明身分並且逮捕吳姓男子，吳姓男子也表示，當天就是不爽李正皓發生行車糾紛後態度不佳，才會拿出隨身攜帶防身的辣椒水襲擊對方，事後看新聞得知警方在追人，對於警員上門並不意外，但吳的犯罪動機有待進一步調查。