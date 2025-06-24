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男友高職畢業　妹子苦讀碩士「列4差異」喊分：別交學歷太低的

▲▼ 情侶,牽手,逛街,放閃。（圖／記者曾筠淇攝）

▲男友的行為舉止讓她很失望。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者施怡妏／綜合報導

相愛容易相處難，常聽到身邊情侶大多因「處不來、價值觀不合」吵架甚至分手，一名女網友表示，雖然男友只有高職學歷，工作偏向勞力型職務，但她並不介意，認為人品比較重要，不過交往一段時間後，發現兩人的價值觀差很大，而且約會幾乎都是她出錢，男友還說「妳賺得比我多嘛，這樣也比較平等吧？」

女網友在Dcard發文，「真的不推薦學歷比自己低太多的男生」，兩人在健身房認識，男方熱情體貼、風趣不油膩，男友高職畢業後就去當兵，退伍後一路在工廠、物流和倉儲工作，她則是研究所畢業後進入職場，「學歷不重要，人好比較重要。」然而，隨著時間過去，男方頻頻對她的職場、興趣嗤之以鼻，甚至無法理解她看展或閱讀的樂趣，讓她漸漸感到溝通困難。

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原PO透露，男友的生活圈很小，只有職場跟家裡，「對自己生涯完全沒有任何規劃」，她試圖讓男方了解她的世界，卻發現對方毫無興趣，「更糟糕的是他還越來越依賴我」，包括吃飯、日常開銷都由她支付。

某次男友甚至還說「如果哪天我辭職，妳會養我吧？妳不是說支持彼此夢想嗎？」讓她瞬間清醒了，「這段感情結束後，他罵我假掰、拜金、學歷至上。可我真的只是想找一個能好好說話、一起成長的伴侶。」

貼文曝光，網友認為只是個性的問題，跟學歷無關，「沒有對錯，就是不適合而已」、「我覺得不全是學歷因素，他個人因素佔大部份阿，我也認識學歷不高，但他本身願意去學習，願意接受新觀念」、「可是高學歷也有很多爛人啊，終歸還是要回到探討個體差異」、「純粹只是這個人很爛而已」。

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