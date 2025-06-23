戀愛警報升級！「盛夏桃花運最旺」TOP 3星座出爐

▲想脫單的你，這個夏天桃花會不會開？快來看看你有沒有上榜！（示意圖／視覺中國CFP）

記者黃稜涵／綜合報導

進入盛夏，天氣越來越熱，戀愛的氛圍也悄悄升溫起來，《搜狐網》盤點出「盛夏桃花運最旺」TOP 3星座，不論是正在單身、曖昧中，或穩定交往中的人，都有機會經歷一次「戀愛能量加倍」的甜蜜轉折，快來看看你有沒有上榜！

牡羊座：主動出擊，愛情自來

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對牡羊座來說，這個夏天充滿機會與悸動，活潑外向的你在這段時間特別吸睛，不僅魅力自然流露，還更有行動力去接近心儀對象。朋友聚會、社交場合或甚至是日常對話中，都可能冒出新的戀愛火花，建議牡羊們把握這股戀愛衝勁，大膽行動才有機會開啟新戀情。

獅子座：自信閃耀，人氣狂飆



獅子座本月魅力值破表，走到哪都是目光焦點，你的自信與氣場不僅讓人著迷，也讓潛在對象更願意主動接近。單身者容易被各種桃花包圍，感情機會多到眼花撩亂；而戀愛中的獅子則能在互動中找到更多浪漫靈感，為關係加點新鮮感，讓感情更加穩固。

雙魚座：感性加乘，戀愛雷達全開



溫柔又直覺力強的雙魚，在這個初夏迎來情感爆發期，你的浪漫體貼正是許多人渴望的依靠，不管是曖昧升溫，或是某段久違的心動悄然出現，都讓人期待滿滿，雙魚若能鼓起勇氣、誠實表達情感，將有機會獲得對方的真心回應，甜到心坎的戀愛正在等你開場。