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義消訓練物資要自掏腰包？　藍營議員怒批台南「做功德」待遇

▲台南市議員林美燕於議會發言，為義消權益與匹克球場地發聲，痛批市府資源分配失衡。（記者林東良攝）

▲台南市議員林美燕於議會發言，為義消權益與匹克球場地發聲，痛批市府資源分配失衡。（記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市議會23日進行自由發言議程，議員林美燕針對義消權益強烈表達不滿，指出第一線義消在訓練時竟須自備止血帶，痛批市府「再窮也不能省這裡」，質疑政府是否把義消當作「一直在做功德」。

林美燕指出，台南市義消出勤代金在六都中敬陪末座，其他五都都未設上限，只有台南長期以「預算有限」為由對義消待遇「斤斤計較」。她強調：「沒要比別人好，但至少不能讓落差太大，這樣叫人怎麼甘願繼續做？」她也點出市內運動場館品質不足問題，身為匹克球主委的她坦言場地常被選手嫌「不好打」，呼籲體育局加速改善設施，「要為台南爭光，請先給我們能練習的地方！」

▲台南市議員林美燕於議會發言，為義消權益與匹克球場地發聲，痛批市府資源分配失衡。（記者林東良攝）

王家貞在發言中指出，中央政府大砍地方租金補貼預算，衝擊市民權益，讚揚市長黃偉哲敢於為地方發聲，親自北上爭取資源，是「值得肯定的市長」。她更感性補上一句：「台灣平安、台南平安、愛與和平、世界大同」，希望化解族群與意識型態對立，不再讓政黨鬥爭影響百姓生活。王家貞也播放**網路名人『館長』**受訪影片，引用其言論：「民進黨搞罷免，不是為人民」，呼籲選民擦亮眼睛。她表示：「2028年是轉捩點，要換一個真正關心人民的政黨，讓台灣平安。」黃偉哲則回應：「凡是對人民有利的，我都會據理力爭，不畏權勢。」

▲台南市議員林美燕於議會發言，為義消權益與匹克球場地發聲，痛批市府資源分配失衡。（記者林東良攝）

尤榮智議員指出，新營殯儀館改建工程編列7億，卻因環評卡關遲未動工，甚至有包商要求管理員協助油漆，引發基層反彈。他建議市府「從福園起步，再補祿園」，並重評收費標準，讓周邊地區鄉親覺得公平合理。

▲台南市議員林美燕於議會發言，為義消權益與匹克球場地發聲，痛批市府資源分配失衡。（記者林東良攝）

方一峰議員則聚焦營建廢棄物問題，質疑有心業者為省錢，將建築廢材傾倒至農地與魚塭。他提案市府評估「磚頭再利用」，可作為道路鋪設或堤防消波塊，兼顧環保與工程效益，避免農地持續遭殃。

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