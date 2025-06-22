川普強硬舉動讓金正恩嚇到「屁滾尿流」？　美國攻擊北韓可能性曝

▲金正恩可能正在觀望川普派美軍B-2轟炸機空襲伊朗核設施的後續展。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國總統川普於當地時間21日透露，美軍出動B-2轟炸機、投擲12枚「碉堡剋星」炸彈，重創伊朗境內3座核設施。外界認為，同樣擁有核設施的北韓（朝鮮）可能正在觀望伊朗的悲慘結局，北韓最高領導人金正恩更可能嚇得屁滾尿流。不過，專家卻悲觀認為，北韓與伊朗在實力方面相差懸殊，北韓早已擁有數十枚核彈頭。

根據《韓聯社》，儘管川普政府上台以後便主張「孤立主義」、絕不讓美國輕易介入國際紛爭，但是自從以色列空襲伊朗軍事基地與核設施、狙殺核科學家後，美國不僅提供各種武器與軍事裝備協助以色列防禦，最後更是不惜付出任何代價，在聽取以色列總理納坦雅胡建議後，直接派出B-2轟炸機剷平伊朗3座主要核濃縮設施，展現出阻止伊朗研發核武的強烈意志。

對此，外界紛紛認為，美國一旦向伊朗展開軍事行動，是否下一步會考慮剷平北韓境內的寧邊、降仙核設施？據悉，位於平安北道寧邊郡的寧邊核設施，位於首都平壤以北103公里，是北韓核武能力的象徵，設有5兆瓦（5MWe）級核子反應爐和各種核原料煉製設施；至於最近被揭露新蓋的降仙核設施，則位處平壤近郊，研判設有高濃縮鈾（HEU）煉製設備。

▲北韓寧邊核武設施，可能深受暴雨成災影響。（圖／達志影像／美聯社）

不過，專家們皆一致認為，美國在應付韓半島（朝鮮半島）核問題時，恐怕無法複製伊朗經驗、直接派出轟炸機空襲北韓。報導指出，1994年第一次北韓核危機時，美國曾考慮採取「外科手術精準打擊」之方式剷除北韓核設施，但最後卻作罷，如今北韓的狀況已不可同日而語。

首先，從西方各國對於伊朗核武實力的評估狀況來看，伊朗處於「只要下地決心，就能夠製造核彈」的階段，然而如今的北韓早就擁有數十枚核彈頭。瑞典智庫斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）在最近發表的報告中就評估，北韓已經擁有50枚核彈頭。

因此，一旦美國想要複製伊朗經驗、針對北韓採取「先發制人」的打擊戰術，則韓半島（朝鮮半島）、日本、關島等地的駐韓美軍基地恐優先淪為北韓報復打擊的對象，就算美軍已剷平北韓境內核設施，南韓仍得面臨北韓常規性武器的恐怖威脅，南韓首都首爾距離兩韓邊境僅40公里。

▲北韓2023年4月13日上午7時在平壤試射新款洲際彈道飛彈「火星-18型」。（圖／路透）

美國軍事情報機關分析，儘管目前北韓仍為確保取得「重返大氣層」之技術，但北韓目前已擁有能夠攻擊美國本土的洲際彈道飛彈（ICBM）達到10枚，預估2035年擁有能夠搭載核彈頭的洲際彈道飛彈將達50枚。

報導還提到北韓目前所處的地緣政治和外交情勢。中國、俄羅斯對於發生在韓半島（朝鮮半島）的軍事衝突相當敏感，考量到唇亡齒寒的危機，因此中俄兩國會向北韓展現緊密的合作意志，以此強調維護地區穩定的重要性，而俄國總統普丁去年則是與北韓簽署戰略夥伴合作關係，加上北韓3度派兵軍援俄烏戰爭，一旦美軍攻擊北韓，恐迎來俄軍介入。

另外，川普今年1月上任以來持續向金正恩展開「愛情攻勢」，期盼能夠恢復與北韓之間的對話，儘管多次遭到平壤外交當局回絕，但只要不是北韓已經使用核武、或是迎來即將使用核武的緊急情況，美國不太可能針對北韓採取先發制人的攻勢。

《韓聯社》分析，參考近年來俄羅斯入侵烏克蘭、美軍空襲伊朗，北韓當局預估未來將更倚靠核武，期盼透過核武發展來達到非對稱戰力的恐怖平衡，以求獲得政權永存和地區的安全穩定，因此更加不可能重返去核化談判。