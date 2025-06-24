陸27條河流齊發「洪水警戒」　雲南勐統河現1979年後最大洪水

▲大陸多地暴雨持續，27條河流發出洪水警戒。（圖／翻攝澎湃新聞，下同）

文／香港01

《央視》6月22日報導，自6月21日8時至22日8時，受連日強降雨影響，內地多省內河流水位暴漲，共有27條河流出現超過警戒水位以上的洪水，部分河段水位甚至突破保證水位，災情告急。

廣西柳江幹流及其支流方村河、貴州沅江支流巴拉河、雲南右江支流舊莫河及瀾滄江支流勐統河等均發生超警洪水，最大超警幅度達3.71米（公尺，下同)。尤以雲南勐統河最為嚴重，發生自1979年以來最大洪水。廣西方村河、貴州都柳江上游及巴拉河、雲南舊莫河等4條中小型河流更超過保證水位0.01至2.51米不等。

同時，江蘇地區也出現水情警訊，位於江蘇中部的里下河地區新增8個水文站測得水位超過警戒標準，超幅介於0.02至0.51米之間。

鑑於華南與西南地區多條河流發生洪災，水利部維持針對浙江、安徽、湖北、湖南、廣西與貴州等六省（自治區）之洪水防禦Ⅳ級應急響應。目前已有三個水利工作組派駐湖北、湖南與廣西，協助當地政府展開防洪救災工作。

除水災警報外，中央氣象台6月22日同步發布暴雨黃色預警與高溫黃色預警。預測顯示，自6月22日8時至23日8時，江南東北部與西部、貴州南部、雲南中西部、廣西北部、甘肅東部與陝西西部等地將有大雨或暴雨。其中浙江東北部、雲南西南部與廣西東北部局地將出現大暴雨，累積雨量達100至150毫米。

氣象部門提醒，上述降雨區域可能伴隨短時強降水、雷暴與大風等強對流天氣，最大小時降雨量可達20至50毫米，局地甚至超過70毫米，需高度警戒。

另一方面，華北與西北多地氣溫飆升。中央氣象台指出，6月22日白天，北京大部、天津中西部、河北中南部、山東北部、河南北部、汾渭平原及新疆北部與南疆盆地將出現35℃至36℃高溫，河北中南部、山東北部與新疆南疆盆地東部局地甚至可能達到40℃以上。

氣象專家提醒，極端天氣交錯出現，民眾應密切關注當地氣象預報，做好防暑、防洪與防災準備。

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