下周可能有颱風　侵台機率曝

▲輕颱聖帕往日本，不影響台灣。（圖／翻攝Cyclonicwx）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，最新歐洲系集模式第6至10天模擬圖顯示，關島附近有輕度颱風發展，緩慢向台灣方向逼近，8天內（下周二前）台灣尚無被其侵擾機率，第9、10天侵擾台灣的機率逐漸顯現（下周三10%、下周四20%），但不確定性很大，應密切觀察。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天、周三各地晴朗午後多雲，天氣偏熱，山區午後有局部短暫陣雨或雷雨，偶有擴及部分鄰近平地的機率，其中仍有局部較大雨勢的機率。

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吳德榮說，周四至下周二各地仍為晴午後多雲，天氣偏熱，但台灣附近水氣增多，大氣不穩定度提高，午後有局部短暫陣雨或雷雨，對流略增強，影響範圍略擴大；下周三、下周四的天氣視熱帶擾動的動向而定，需持續觀察。

吳德榮指出，最新中央氣象署路徑潛勢預測圖，輕颱聖帕朝西北轉北，向日本逼近，將減弱為熱帶低壓，掠過陸地邊緣，再向東北大迴轉。

吳德榮表示，歐洲系集模式第6至10天的模擬圖則顯示，關島附近另有輕颱發展，緩慢向台灣方向逼近，8天內（下周二前）台灣尚無被其侵擾的機率，第9、10天侵擾台灣的機率逐漸顯現（下周三10%、下周四20%），但不確定性很大，應密切觀察後續調整；而南海未來10天內輕颱發展機率偏低，且無侵台機率。

▼吳德榮說，最新氣象署路徑潛勢預測圖（下圖左）顯示，輕颱聖帕朝西北轉北向日本逼近，再向東北大迴轉；最新歐洲系集模式下周四模擬圖（下圖右）顯示，輕颱侵擾台灣的機率逐漸顯現（20%）。（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」專欄）