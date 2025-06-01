快訊／氣象署突發「太空天氣特報」！強烈磁暴影響51小時

▲中央氣象署發布太空天氣特報。（圖／中央氣象署）



記者柯振中／綜合報導

中央氣象署太空天氣作業辦公室1日發布太空天氣特報，指出因太陽活躍區域發生強烈日冕物質拋射（CME）事件，預期將6月1日晚間8時影響地球磁場，並持續至6月3日深夜，影響時間共51小時。屆時地磁擾動指數將達G4等級（Kp=8），屬強烈磁暴等級，影響將波及通訊、電力系統與太空飛行器操控等多項關鍵設施。

根據特報說明，太陽活躍區AR4100於5月31日爆發日冕物質拋射事件，預計該高能量拋射將於6月1日20時抵達地球磁場，造成行星際空間中太陽風風速與密度劇增。經NOAA WSA-Enlil模式分析顯示，此次磁場擾動將持續約51小時，最大強度可達G4等級，對地球近太空環境造成明顯影響。

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▼中央氣象署發布太空天氣特報。（圖／中央氣象署）



此次地磁擾動可能造成高頻無線電通訊受干擾，衛星定位準確率將顯著下降數小時，甚至導致低頻無線電通訊中斷。此外，極光活動可能延伸至磁緯45度地區，對航空航線與軍事通訊系統也恐帶來潛在影響。

G4等級的磁暴亦將對電力基礎設施產生衝擊，管線電流異常可能觸發保護系統誤判，導致輸電網路的電壓控制系統出現問題，若未妥善應對，可能造成大規模供電異常事件。

地磁擾動期間，太空飛行器表面導電性將異常增加，恐影響追蹤系統與姿態控制，需及時進行修正與監控。中央氣象署提醒各相關單位提高警覺，密切注意後續預報與警示，預防災害風險擴大。