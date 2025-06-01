　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／氣象署突發「太空天氣特報」！強烈磁暴影響51小時

▲▼中央氣象署發布太空天氣特報。（圖／中央氣象署）

▲中央氣象署發布太空天氣特報。（圖／中央氣象署）

記者柯振中／綜合報導

中央氣象署太空天氣作業辦公室1日發布太空天氣特報，指出因太陽活躍區域發生強烈日冕物質拋射（CME）事件，預期將6月1日晚間8時影響地球磁場，並持續至6月3日深夜，影響時間共51小時。屆時地磁擾動指數將達G4等級（Kp=8），屬強烈磁暴等級，影響將波及通訊、電力系統與太空飛行器操控等多項關鍵設施。

根據特報說明，太陽活躍區AR4100於5月31日爆發日冕物質拋射事件，預計該高能量拋射將於6月1日20時抵達地球磁場，造成行星際空間中太陽風風速與密度劇增。經NOAA WSA-Enlil模式分析顯示，此次磁場擾動將持續約51小時，最大強度可達G4等級，對地球近太空環境造成明顯影響。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼中央氣象署發布太空天氣特報。（圖／中央氣象署）

▲▼中央氣象署發布太空天氣特報。（圖／中央氣象署）

此次地磁擾動可能造成高頻無線電通訊受干擾，衛星定位準確率將顯著下降數小時，甚至導致低頻無線電通訊中斷。此外，極光活動可能延伸至磁緯45度地區，對航空航線與軍事通訊系統也恐帶來潛在影響。

G4等級的磁暴亦將對電力基礎設施產生衝擊，管線電流異常可能觸發保護系統誤判，導致輸電網路的電壓控制系統出現問題，若未妥善應對，可能造成大規模供電異常事件。

地磁擾動期間，太空飛行器表面導電性將異常增加，恐影響追蹤系統與姿態控制，需及時進行修正與監控。中央氣象署提醒各相關單位提高警覺，密切注意後續預報與警示，預防災害風險擴大。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
324 2 2276 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
睡前吃「1水果」改善睡眠障礙！研究證實：4周就見效
快訊／葉伊恬大滿貫賽資格遭取消！莊智淵回應了
快訊／氣象署突發「太空天氣特報」！強烈磁暴影響51小時
「基隆直航石垣島」只要2千起！眾人驚：墾丁危險了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高雄飛香港「1天2航班出包」！國泰航空緊急回應：檢測妥善已起飛

名醫心肌梗塞後決心減重！靠一款調味料「甩20公斤」15年沒復胖

快訊／氣象署突發「太空天氣特報」！強烈磁暴影響51小時

基隆直航「日本石垣島」只要2千起　眾人驚：墾丁危險了

聊到心飄走了？12星座「心靈出軌」指數曝

快訊／長榮班機「疑煞車異常」卡在跑道被拖車拉走　高雄飛香港延誤

機師涉案遭境管「執飛被海關攔下」　長榮航空回應

快訊／3縣市大雨特報！西南風影響雨勢強襲　最新警戒區域曝

收假車潮湧現　國道晚間多路段時速不到40公里

明3地飆36度高溫　周二滯留鋒籠罩全台防劇烈降雨

【幼兒園菜鳥變老手】上學第1天 vs.上學第11天

〈囂張〉原唱en首露臉！　從不露臉原因：容貌焦慮

【水桶排好排滿】端午搶裝八仙山午時水！　民眾清晨卡位「水桶排滿地」

【博美逃脫記】高鐵上被逮！當事狗出面道歉了

兒子誤以為爸爸被困陽台拍窗大哭

池昌旭高雄當MC　大秀中文：水辣～

超熱血《戲說台灣》搖滾版　爆笑魔性旁白網友敲碗續集

【趁機吃豆腐？】汽車轉彎撞倒女騎士！駕駛竟下車「拍肩秀秀」

【端午節改立車？】台南小客車突失控！　90度側翻躺在路中央

【兇手是誰？】爸查不明番茄齒印遭萌娃用「醉漢式」拒檢

高雄飛香港「1天2航班出包」！國泰航空緊急回應：檢測妥善已起飛

名醫心肌梗塞後決心減重！靠一款調味料「甩20公斤」15年沒復胖

快訊／氣象署突發「太空天氣特報」！強烈磁暴影響51小時

基隆直航「日本石垣島」只要2千起　眾人驚：墾丁危險了

聊到心飄走了？12星座「心靈出軌」指數曝

快訊／長榮班機「疑煞車異常」卡在跑道被拖車拉走　高雄飛香港延誤

機師涉案遭境管「執飛被海關攔下」　長榮航空回應

快訊／3縣市大雨特報！西南風影響雨勢強襲　最新警戒區域曝

收假車潮湧現　國道晚間多路段時速不到40公里

明3地飆36度高溫　周二滯留鋒籠罩全台防劇烈降雨

高雄飛香港「1天2航班出包」！國泰航空緊急回應：檢測妥善已起飛

孫儷結婚15年爆「全家移居倫敦」！　10年前就鋪路拿香港身分

名醫心肌梗塞後決心減重！靠一款調味料「甩20公斤」15年沒復胖

蒙古「9人組」賽前10分鐘才趕到　沃許本：休息室不再空蕩蕩

張育成復出開轟搶鏡！高聖恩、魔鷹雙砲　台鋼1分險勝悍將

「甜茶」157萬卡地亞鑽錶閃耀NBA　與網紅女友穿橘裝挺尼克隊

讚賞選手從徐若熙身上打5分　平野惠一想提醒二軍球員

快訊／氣象署突發「太空天氣特報」！強烈磁暴影響51小時

快訊／葉伊恬大滿貫賽資格遭取消！體育署重罰桌協　莊智淵回應了

詹子賢改打「戰斧球棒」完成百轟　林智勝跑來說恭喜

【趁機吃豆腐？】汽車轉彎撞倒女騎士！駕駛竟下車「拍肩秀秀」

生活熱門新聞

全台降溫下3天！　滯留鋒面要來了

爆啦啦隊當小三！李怡貞事務所被永久歇業

台男世壯運跳水炸出驚人水花　身分被認出

4縣市強風特報！南部雷雨、陣雨連發

獨／台幣強升+產季　龍蝦價格近腰斬

錄取陽交大醫學系　PO學習歷程「被抓包造假」GG了

70年潤餅老店5人中毒就醫業者永久停業

快訊／8級強風擴大　午後全台變天「雨最多」地區曝

尋找「桃園2位善良妹妹」　醫感動：希望可以私訊我

明3地飆36度高溫　周二滯留鋒籠罩全台防劇烈降雨

快訊／3縣市大雨特報！西南風影響雨勢強襲　最新警戒區域曝

立可白「藍色、紅色」差在哪？官方公布答案

鋒面掃全台！　大範圍降雨時間曝

高溫炸裂飆36度　下周滯留鋒面盤據「連2天一片橘黃」

更多熱門

相關新聞

明3地飆36度高溫　周二滯留鋒籠罩全台防劇烈降雨

明3地飆36度高溫　周二滯留鋒籠罩全台防劇烈降雨

未來一周降雨集中在中南部地區，周二、周三滯留鋒影響，全台都要留意短延時強降雨，尤其西半部地區有大雨機率。另外，明天西南風影響，東南部有焚風發生機率，大台北盆地及花東縱谷沉降作用影響，也有36度高溫。

今天中南部水氣多　下周滯留鋒籠罩連2天「雨炸全台」

今天中南部水氣多　下周滯留鋒籠罩連2天「雨炸全台」

4縣市強風特報！南部雷雨、陣雨連發

4縣市強風特報！南部雷雨、陣雨連發

高溫炸裂飆36度　下周滯留鋒面盤據「連2天一片橘黃」

高溫炸裂飆36度　下周滯留鋒面盤據「連2天一片橘黃」

熱帶擾動接近　粉專：豐沛水氣影響台灣

熱帶擾動接近　粉專：豐沛水氣影響台灣

關鍵字：

太空天氣強烈磁場地磁擾動

讀者迴響

熱門新聞

金錢豹酒店女將假釋　被害家屬給「生路」

台中髮型師忍不住口交男客人　傳訊：先跟你說抱歉

阿喜脫光「被拍上空無碼照」側胸全外露

限今天！7-11咖啡買7送7、全家10杯下殺

快訊／2男大生今晨騎車自撞雙亡　監視器影片曝

全台降溫下3天！　滯留鋒面要來了

專訪／「千年神乳」20歲AV女優驚吐：從沒看過A片！　初體驗大戰3天過程曝光

爆啦啦隊當小三！李怡貞事務所被永久歇業

台男世壯運跳水炸出驚人水花　身分被認出

副駕駛國道上睡覺挨罰！警方解釋

鬼鬼突曬混血女娃照

4縣市強風特報！南部雷雨、陣雨連發

獨／台幣強升+產季　龍蝦價格近腰斬

錄取陽交大醫學系　PO學習歷程「被抓包造假」GG了

更多

最夯影音

更多

【幼兒園菜鳥變老手】上學第1天 vs.上學第11天

〈囂張〉原唱en首露臉！　從不露臉原因：容貌焦慮

【水桶排好排滿】端午搶裝八仙山午時水！　民眾清晨卡位「水桶排滿地」

【博美逃脫記】高鐵上被逮！當事狗出面道歉了

兒子誤以為爸爸被困陽台拍窗大哭

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面