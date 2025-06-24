林柏宏父親回應了！　叔伯控為還債情緒失控

▲林柏宏在《火神的眼淚》中飾演消防隊員，演技深獲好評。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

林柏宏父親遭控長期欠哥哥、弟弟鉅款不還，去年9月他與四弟簽下債權履約協議書後，林父曾向其他家人透露，去年底為欠債之事召開家庭會議，林柏宏得知後非常生氣，不願意再幫父親還錢，甚至嗆父親：「你去流浪算了，等到你活不下去的時候，我再來救流浪狗！」林父承受不了兒子的言語暴力，在宜蘭喝酒，最後醉倒在路邊，被送醫急救。據稱林柏宏聽到消息後，趕到醫院，又對著父親一陣飆罵。

對此，林柏宏的叔伯搖頭嘆息，並透露林柏宏已不是第一次為父親的債務情緒失控，當年他賺了點錢，想買一輛新車，登記在父親名下，但辦手續時，卻查出父親積欠卡債，若名下有車，很有可能會被銀行扣走、抵債，當時他幫忙還款後，氣得對父親撂話：「如果再有債務，就脫離父子關係！」並表明會守護自己辛苦賺來的資產，嘴臉與螢幕上深情款款的形象判若兩人。

▲林柏宏（左）與許光漢（右）合演電影，雙雙入圍金馬獎最佳男主角獎。

本刊調查，林柏宏2007年是以歌手身分，參加選秀節目、第二屆《超級星光大道》出道，當年雖在20強止步，但轉戰戲劇圈後，第一部電影《帶我去遠方》就入圍台北電影節最佳男主角及最佳新人獎，2016年更以《六弄咖啡館》，擊敗資深演員秦沛、林雪、曾志偉，獲得金馬獎最佳男配角獎，從此之後星路大開。

▲林柏宏開始演戲後，首映會都會邀請二伯、四叔全家到場觀賞。

林柏宏長相帥氣、待人謙虛有禮，始終維持暖男形象，但對於自己的家庭背景非常低調，只曾在演出《大債時代》時，透露自己師大化學系畢業後，就賺錢償還學貸、扛起家中經濟，並在10年內幫家裡還清百萬元負債，他當時受訪曾表示，自己的理財觀非常保守，但對同樣背債的角色十分有感。

對於林柏宏父親的債務，林的叔伯呼籲林父顧念兄弟情誼，好好面對，但也不要因為兒子的態度，再做傻事，更期盼林柏宏能保持初心，控制情緒，珍惜在他困難時，對他伸出援手、幫助過他的長輩，錢雖然重要，但家族的感情絕對比錢更重要！

回應

本刊致電林柏宏的爸爸求證，林父回應表示，跟兄弟之間的債務是三十幾年前的事，大家的印象都很模糊，也沒有單據，且已經過了法律追溯期，認為對方應該循法律途徑看怎麼解決。

本刊記者與林父對話過程中，林母也在一旁強調，這是大人之間的事，現在已有陸續還款，而林父則表示：「我們也是最近才知道（債務），林柏宏因為那時候還小，他根本不曉得，他也不想去了解，因為他不知道怎麼處理，也沒辦法解決，當然他會生氣啊！」林父則否認林柏宏曾為此事對他不禮貌飆罵。

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