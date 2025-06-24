林柏宏父拖債掰讓兒子多賺幾年　叔伯求助心寒被反嗆

▲林柏宏（左）與許光漢（右）合演電影，雙雙入圍金馬獎最佳男主角獎。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

林柏宏近年的影劇作品很多、代言不斷，不過他的叔伯卻透露，林父長期在兄弟間舉債，且不斷拖欠，林柏宏的二伯、四叔為此連續多年趁除夕圍爐，與林父深談，告訴他只要有誠意，每個月還幾萬元也好，以免傷了兄弟情誼，林父雖然口頭答應，但後來又以沒錢推託。

直到去年初，林父高調稱林柏宏買車送他、帶他出國，終於讓二哥、四弟看不下去，要求林父認真看待債務問題，林父這才低聲下氣地拜託2人：「讓柏宏再多賺幾年，我才能早日還錢。」

本來以為債權有著落，沒想到林柏宏的父親後來竟然避不見面，林的二伯無法接受，去年5月私訊林柏宏，希望他勸父親出來面對，結果姪兒態度冷漠，連問了2次「多少錢」，接著又問了4次「有沒有借據、文件證明」，並強調要先看到這些資料，二伯則回他，家人借錢怎麼會有借據？況且當年很多錢都是被林父詐騙、侵占拿走，「問問你爸爸最清楚！」

▲▼二伯認為，林柏宏與他的對話十分無禮，忘恩負義。

▲二伯認為，林柏宏與他的對話十分無禮，忘恩負義。

沒想到林柏宏竟直接回嗆二伯：「你們並不是我的債權人，對我來說，要處理事情，我想可能不是這樣的方式，我會為我自己的人生負責，你想怎麼處理，我沒有意見，如果你是我的債權人，一塊錢我也不會少還你，但若不是，我可以自己決定，我的錢要花在哪裡！」說完之後，便已讀不回。

▲林柏宏的父親與弟弟簽下協議書，允諾每月還5千元。

▲林柏宏的父親與弟弟簽下協議書，允諾每月還5千元。

面對林柏宏的冷酷，讓對他視如己出、照顧有加的二伯十分心寒，不理解為何從小看到大的孩子，竟會轉變這麼多？況且他只是想請林柏宏勸勸父親，從頭到尾沒有提到金額，也沒有要姪兒代為處理的意思，卻受到這種惡劣、無禮的對待，林的二伯無法接受，痛批林忘恩負義！

林柏宏的四叔得知此事後，替二哥感到不平，無法諒解林柏宏對曾伸出援手的二伯翻臉不認人，於是蒐集林父的欠款證明，去年9月與林父簽下450萬元債權履約協議書，林父並當場承諾每月還5千元，若有餘裕再大筆償還。



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