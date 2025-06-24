工人性侵15歲少女「PO照威脅再伸狼爪」　4犯代價關5年

記者黃翊婷／綜合報導

中部一名工人阿強（化名）透過網路遊戲結識15歲少女A，他竟在兩人相約見面時性侵A女，事後還將女方的照片PO上網，逼迫A女再與自己發生性行為3次。法官日前審理之後，依成年人故意對少年犯強制性交罪，判處阿強有期徒刑5年。

▲阿強性侵A女之後，竟又以「刪文」為條件，脅迫女方與自己發生性行為。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿強2023年間約A女出來見面，雙方碰面之後，他卻不顧A女拒絕，於暗巷內性侵得逞；事發2天之後，因為A女聲稱要去找男友，他竟傳送多則文字、語音訊息，威脅要將先前的事情公開，接著就在個人臉書頁面、多達5000人的臉書社團中，PO出A女的照片，同時留言指稱女方在感情上與多人保持曖昧關係、曝光性行為次數等等。

隨後，阿強以談條件換取刪文為由，先是要求A女與男友拍攝性影像，後來又改口變成脅迫A女與自己發生性行為，共計得逞3次。阿強挨告之後矢口否認性侵，強調上網PO文只是要嚇嚇A女，過沒幾分鐘就刪除了，兩人是合意性行為。

然而，法官檢視阿強與A女之間的對話紀錄，發現阿強在第一次見面之前，就主動表明想要發生性行為，但均被A女拒絕，接著他開始在談話中頻繁提及自己曾找人輸贏、把人打到住院等事情，導致A女心生恐懼，因而在事發之後不敢向他人求助，也不敢拒絕赴約。

法官指出，A女在多次證述中，對於阿強如何脅迫發生性行為的過程、方式，前後證述均大致相符，沒有重大瑕疵，如果不是親身受到侵害，實在很難做出如此明確的陳述，而且她也沒有必要冒著偽證罪、自損名節的風險，故意誣陷阿強，因而認定她的說詞可以採信。

法官表示，阿強以脅迫方式性侵A女，至今仍未與A女達成和解或取得原諒，最終依成年人故意對少年犯強制性交罪，共4次，分別判處3年6個月至3年10個月不等的有期徒刑，合併應執行刑期為5年，全案仍可上訴。

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