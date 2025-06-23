喝下「木瓜牛奶」　新北正妹遭工程師性侵！眼睛睜開崩潰

▲新北女喝下男方準備的木瓜牛奶後昏睡，期間遭到侵犯。（示意圖／取自免費圖庫123RF）



記者曾羿翔／綜合報導



新北一名從事電子工程的男子阿建（化名）涉嫌利用藥物對熟識女子小美（化名）施行性侵，新北地方法院近日依《刑法》以藥劑犯強制性交罪，判處阿建有期徒刑七年。

根據判決書內容，案發於2024年5月24日晚上，阿建前往小美位於新北市蘆洲區的住處，將自己因焦慮症取得的處方藥摻入木瓜牛奶中讓小美飲用。藥效發作後，小美出現頭暈、昏睡等反應，阿建隨即趁機對其進行撫摸、親吻，並以手指侵入陰道，違反其意願進行性侵行為。

小美事後報案，經由警方調查與檢方偵辦後起訴阿建。法院審理期間，阿建最初否認強制性交事實，直至開庭時才坦承犯行，與被害人小美的證述相符。此外，警方還扣得作案藥物、監視器畫面及LINE對話紀錄等作為佐證。

法官指出，阿建在被害人明確表達無意發生性行為的情況下，仍預謀將藥物混入飲品中施行犯行，行為惡劣、手段卑劣。雖然阿建有坦承犯行，並無重大前科，也表達過與被害人和解的意願，但小美明確表示不願和解，且本案對被害人身心造成嚴重創傷，故不予減刑。

法院最終判決阿建七年徒刑，並依法沒收作案用藥，儘管該藥為合法取得，但用於犯罪行為，因此仍依法沒收處分。



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