性侵2繼女「超過90次」　台灣鬼父想脫罪...被狠打臉！

▲桃園2女遭繼父伸狼爪，次數超過90次。（示意圖／取自視覺中國CFP）



記者曾羿翔／綜合報導

桃園一名蔡姓男子於民國111年至113年間，涉嫌性侵及猥褻兩名未成年繼女，次數逾90次。一審桃園地方法院於今年4月底判處蔡男應執行15年6月有期徒刑，上訴後進入二審程序，裁定羈押。蔡男對此不服，聲請撤銷羈押，高院近期駁回。

台灣高等法院近期針對蔡男性侵案進行二審審理，並於5月21日召開訊問庭。法院考量蔡男所涉罪嫌嚴重危害社會秩序，並權衡國家刑事司法權的有效行使、社會秩序及公共利益，裁定羈押蔡男。

蔡男在聲請撤銷羈押時主張，原審判決雖定刑15年6月，但不足以認定他有逃亡之虞。判決書指出，蔡男強調案件僅有兩名被害人單一指控，缺乏實證及具體案發時間。此外，他表示自案發後未再與被害人聯絡，雙方不可能再同居一處，因此不可能對被害人反覆實施性侵害行為。

蔡男進一步提出替代方案，認為可透過具保、限制出境出海、定期至警察局報到及電子腳環等方式，確保訴訟程序順利進行，並請求撤銷羈押裁定。然而，台灣高等法院表示，羈押裁定已敘明所依據的事證，並無不當之處。法院認為蔡男聲請內容不足以推翻羈押裁定，且不可採信，因此駁回其聲請。



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