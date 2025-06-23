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北漂公務員溜進女鄰居房間摸玉腿！被尖叫聲嚇跑　和解獲輕判

▲桃園市陳姓男子今年2月間闖入桃園市蘆竹區某出租套房，見女子熟睡不之抗拒竟乘機撫摸大腿內側，還趁機指侵得逞，女子驚醒後報警提告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲單身女半夜熟睡忘鎖門，遭男鄰居溜進房內摸腿。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者黃哲民／新北報導

北漂擔任公務員的李姓男子去年（2024年）凌晨，發現新北市住處樓下女鄰居沒鎖門，從門縫看見女方熟睡中，李男涉溜進房內偷摸女方玉腿，女方被搔癢驚醒，尖叫嚇跑坐在床尾的李男、報警逮人，李男起初辯稱僅「席地而坐」、被起訴才改口認罪並賠償和解，新北地院依乘機猥褻罪判他6月徒刑、緩刑3年，可上訴。

判決指出，李男和本案受害人是新北市三重區1間分租公寓樓上樓下鄰居、互不相識，去年9月7日凌晨3點多，李男經過女方套房前發現沒鎖門，湊近門縫看見女方躺在床上熟睡，李男惡向膽邊生，涉溜進房內坐在床尾，從女方小腿、膝蓋一路摸到大腿內側。

女方感覺棉被脫落、腳部一陣搔癢，睜眼赫見床尾坐著1名陌生男子、正在摸她的腿，女方瞬間清醒、放聲尖叫，李男嚇得奪門而逃，仍被女方報警循線查獲，李男到案之初坦承無故闖進香閨，卻堅稱僅「席地而坐」、沒非禮女方。

檢方起訴他涉犯侵入住宅與乘機猥褻罪嫌，前者是法定1年以下徒刑輕罪，後者法定可判6月以上5年以下徒刑。據悉，現年40多歲的李男從中部北上擔任公務員，他在審理時改口認罪，並賠償女方達成和解求輕判。

法官認為李男本案犯行造成女方身心創傷，所為顯無可取，但因女方同意和解、對量刑無意見，且李男積極彌補，已有悔意、應無再犯之虞，法官依乘機猥褻罪輕判6月徒刑、得易科罰金，緩刑3年、須完成法治教育課程2場次，可上訴。

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