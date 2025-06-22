清潔隊員3P兩少女！「也讓妳享受同時2個」還想再揪　法官怒了

▲花蓮清潔隊員和2少女3P遭判刑。（示意圖／翻攝自pakutaso網站）

記者郭玗潔／花蓮報導

花蓮一名清潔隊員阿銘(化名)在交友軟體認識未成年少女萱萱(化名)後，2度帶她到鐵皮屋激戰，又透過萱萱結識另一名未成年少女小琪(化名)，3人在鐵皮屋大玩3P，事後阿銘還想找其他男子一起和萱萱進行性行為，還沒實行犯行便曝光。花蓮地院審理，法官認為阿銘自己也有未成年子女，卻將少女當作發洩性慾的玩物，影響少女身心發展，依阿銘犯4個對於未滿14歲女子為性交罪，合併處3年4月徒刑。可上訴。

判決指出，男子阿銘(化名)在2023年8、9月間玩交友軟體，認識未滿14歲的少女萱萱，並在9月16日、23日或24日時，將萱萱帶到鐵皮屋發生性關係，又透過萱萱認識另名少女小琪，3人於10月1日周日清早8點到10點半間，聚在鐵皮屋玩3P。

阿銘食髓知味，過幾天又對萱萱吵著要3P，萱萱表示「我不想3P就只要你一個」，阿銘竟說「我是想說也讓妳享受一下，同時有兩個○棒的舒服阿」、「另一個男生我也找好了」，不過還未能再逞慾，阿銘犯行就曝光，兩名少女的母親也前往警局報案。

庭審時，阿銘坦承犯行，律師表示阿銘已有悔意，且和被害人家屬達成和解及賠償，犯罪之情顯可憫恕，科以最低度刑仍嫌過重，應依刑法第59條減刑。

不過法官認為，阿銘身為人父，自己也有未成年的孩子，卻不顧萱萱、小琪年幼的身心狀況，數次對萱萱性交後，還不能滿足性慾，再對萱萱和小琪同時下手，此外，還想找其他男子一起和萱萱進行性行為，顯然對幼女毫無憐憫、愛惜之心，僅當作發洩性慾的玩物，心態相當扭曲，沒有甚麼可以同情並減刑的原因，審酌阿銘高中畢業、從事清潔隊工作等情，依犯4個對於未滿14歲女子為性交罪，合併處3年4月徒刑。

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