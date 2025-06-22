　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

清潔隊員3P兩少女！「也讓妳享受同時2個」還想再揪　法官怒了

▲▼援交、國中、高中、女學生、賣淫、制服、嫖客、正妹。（圖／翻攝pakutaso網站）

▲花蓮清潔隊員和2少女3P遭判刑。（示意圖／翻攝自pakutaso網站）

記者郭玗潔／花蓮報導

花蓮一名清潔隊員阿銘(化名)在交友軟體認識未成年少女萱萱(化名)後，2度帶她到鐵皮屋激戰，又透過萱萱結識另一名未成年少女小琪(化名)，3人在鐵皮屋大玩3P，事後阿銘還想找其他男子一起和萱萱進行性行為，還沒實行犯行便曝光。花蓮地院審理，法官認為阿銘自己也有未成年子女，卻將少女當作發洩性慾的玩物，影響少女身心發展，依阿銘犯4個對於未滿14歲女子為性交罪，合併處3年4月徒刑。可上訴。

判決指出，男子阿銘(化名)在2023年8、9月間玩交友軟體，認識未滿14歲的少女萱萱，並在9月16日、23日或24日時，將萱萱帶到鐵皮屋發生性關係，又透過萱萱認識另名少女小琪，3人於10月1日周日清早8點到10點半間，聚在鐵皮屋玩3P。

阿銘食髓知味，過幾天又對萱萱吵著要3P，萱萱表示「我不想3P就只要你一個」，阿銘竟說「我是想說也讓妳享受一下，同時有兩個○棒的舒服阿」、「另一個男生我也找好了」，不過還未能再逞慾，阿銘犯行就曝光，兩名少女的母親也前往警局報案。

庭審時，阿銘坦承犯行，律師表示阿銘已有悔意，且和被害人家屬達成和解及賠償，犯罪之情顯可憫恕，科以最低度刑仍嫌過重，應依刑法第59條減刑。

不過法官認為，阿銘身為人父，自己也有未成年的孩子，卻不顧萱萱、小琪年幼的身心狀況，數次對萱萱性交後，還不能滿足性慾，再對萱萱和小琪同時下手，此外，還想找其他男子一起和萱萱進行性行為，顯然對幼女毫無憐憫、愛惜之心，僅當作發洩性慾的玩物，心態相當扭曲，沒有甚麼可以同情並減刑的原因，審酌阿銘高中畢業、從事清潔隊工作等情，依犯4個對於未滿14歲女子為性交罪，合併處3年4月徒刑。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：發現兒少性剝削，請撥打110、113。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
505 2 3321 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
遭B-2轟炸機空襲　伊朗核設施「最新狀況」畫面曝
3天前嗆川普「如果打伊朗，我直播切雞雞」　台​投資專家糗了
川普空襲伊朗核設施！以色列緊急「關閉領空」　美升級戒備防報復
疑發現「護國山台中寺」　內部曝光
快訊／鹿兒島外海地震！2天狂搖90次↑　氣象廳警告
台電累虧4545億負債比破9成　經長盼撥補「電價要反應成本」
白宮戰情室照片曝光！　川普、范斯緊盯美軍轟炸伊朗

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

中油道歉了！深夜奇景「聖火杯」原因曝　飄惡臭惹怒鄉親

中壢閃號誌路口深夜車禍！3車駕駛都沒停下　小黃翻覆

女友嫁人痴情男想挽回　裝GPS跟監...驚見她和小王溜進摩鐵

復建之路多曲折！大禮、大同部落震後修復　族人重啟往日生活

清潔隊員3P兩少女！「也讓妳享受同時2個」還想再揪　法官怒了

疑護國山台中寺內部曝！荒廢鐵皮屋蚊蟲滋生　拆除重見天日

落葉歸根！94歲老兵過世3年　遺骨由胡璉孫女送交大陸親屬

男逛饒河夜市闖紅燈見警拔腿狂奔！警摔車負傷逮通緝犯

台中拆鐵皮屋赫見神秘建物！疑「護國山台中寺」　文資處急喊卡

高雄又見「聖火杯」！中油大林廠頻出包飄惡臭　環保局將開罰

【回不了台】張立齊下跪向嬤道歉！　鏡頭前淚崩：原諒不孝孫

【太扯了吧...】忠孝東路驚悚車禍！ 19歲女遭輾不治另2人傷

【冷面女王來了】李珠珢自Cue重現面無表情三振舞

【你怎麼在這？】逛街偶遇兄弟　悄悄接近他直接嚇到起飛XD

【喵聲放送中】看過這麼愛炫耀的黑貓嗎？全世界都該看牠的大毛球！

【超狂禮物】李珠珢粉絲大手筆驚喜！直接送農夫Labubu寵上天

【北市嚴重車禍】吊車右轉輾亡騎士　2機車肉身攔停也挨撞

【詐騙集團傻眼回應】她假裝出車禍　對方秒問：那先給我卡號？

【貼超近】「台灣好行」巴士阿里山逆向超車...險撞自小客　超扯畫面曝

ELVA is back！ 蕭亞軒復出「大秀鉛筆腿」

中油道歉了！深夜奇景「聖火杯」原因曝　飄惡臭惹怒鄉親

中壢閃號誌路口深夜車禍！3車駕駛都沒停下　小黃翻覆

女友嫁人痴情男想挽回　裝GPS跟監...驚見她和小王溜進摩鐵

復建之路多曲折！大禮、大同部落震後修復　族人重啟往日生活

清潔隊員3P兩少女！「也讓妳享受同時2個」還想再揪　法官怒了

疑護國山台中寺內部曝！荒廢鐵皮屋蚊蟲滋生　拆除重見天日

落葉歸根！94歲老兵過世3年　遺骨由胡璉孫女送交大陸親屬

男逛饒河夜市闖紅燈見警拔腿狂奔！警摔車負傷逮通緝犯

台中拆鐵皮屋赫見神秘建物！疑「護國山台中寺」　文資處急喊卡

高雄又見「聖火杯」！中油大林廠頻出包飄惡臭　環保局將開罰

中油道歉了！深夜奇景「聖火杯」原因曝　飄惡臭惹怒鄉親

多益950、日檢N1「起薪35K」台大文組生傻了！網嘆：被AI摩擦

《我的英雄學院》原畫展東京開跑！五展區現英雄成長與死鬥珍貴手稿

璟宣八點檔演媽「女兒只差10歲」被說像姊妹　怒甩巴掌心疼流淚了

中壢閃號誌路口深夜車禍！3車駕駛都沒停下　小黃翻覆

美周記／夏季新品報到　最新保養話題、香氛沐浴一次看

女友嫁人痴情男想挽回　裝GPS跟監...驚見她和小王溜進摩鐵

伊朗威脅「飛彈攻擊美軍艦隊」　最高領袖顧問：輪到我們了

酸「團結十講」是「鬥爭十講」　黃國昌：賴清德心口不一

醫師薪水差很多？內行曝兒科、中醫偏低　「這2科」很搶手

【冷面女王來了】李珠珢自Cue重現面無表情三振舞

社會熱門新聞

輾斃19歲女騎士！77歲駕駛：早上頭暈

女大生控遭合租室友性侵！法官判他無罪

嘉義轎車自撞　夫妻1死1重傷昏迷

女高中生失蹤2週！竟和已婚倉管男私奔

牛埔幫大老「牛財」葉明財辭世　兒低調辦後事

不爽手機被沒收　高職男畢業前夕水果刀弒母

性侵2繼女「超過90次」　鬼父想脫罪被狠打臉！

高中少女為愛私奔16天　42歲已婚倉管大叔2萬交保

即／辣椒水襲擊李正皓！21歲男免交保金獲釋

台中拆屋驚見神秘建物　文資處急請包商先別拆

赤鬼牛排已婚男經理睡女負責人　鹹濕對話全曝光

即／林亮君遭恐嚇公布裸照　歹徒帳戶上網地點曝

即／三芝後厝漁港汽車落海！61歲男命危送醫

國道3車事故驚悚瞬間曝光！大貨車為閃人「連翻3圈」才停下

更多熱門

相關新聞

雙載機車花蓮台9線車禍自撞　跌落邊坡20m

雙載機車花蓮台9線車禍自撞　跌落邊坡20m

蘇花公路台9線161公里處，今（22）日早上發生交通事故，雙載機車不明原因自撞，摔落邊坡約20公尺，警消獲報到場將2人救起，所幸無生命危險。

性侵2繼女「超過90次」　鬼父想脫罪被狠打臉！

性侵2繼女「超過90次」　鬼父想脫罪被狠打臉！

女職員控高鐵前副總控性侵！正宮怒告獲賠

女職員控高鐵前副總控性侵！正宮怒告獲賠

重點罷區！騎士車掃宣傳罷免傅崐萁　林右昌：勇敢鄉親為花蓮除害

重點罷區！騎士車掃宣傳罷免傅崐萁　林右昌：勇敢鄉親為花蓮除害

淫狼暗巷性侵少女！還PO文：她打砲6次性慾強

淫狼暗巷性侵少女！還PO文：她打砲6次性慾強

關鍵字：

花蓮清潔隊員未成年性侵法院

讀者迴響

熱門新聞

出國返台注意！行李藏2物秒罰500萬

ANKER行動電源召回7型號：立即停用

即／川普：美軍成功空襲「伊朗3核設施」

可能有雙颱！　最新預測曝

新衣別直接穿！醫揭恐怖內幕　業者認證

汪小菲、Mandy現身萬豪酒店婚禮

嘉義最新「台版迪士尼城堡」亮點先看

買3.7萬筆電竟是展示機！順發3C道歉再挨轟

長輩跟團人生首出國　卻變機場一日遊

輾斃19歲女騎士！77歲駕駛：早上頭暈

63歲馬景濤直播突昏倒「後腦重擊地面」！事發畫面曝

美軍出動「6枚碉堡剋星」轟炸伊朗

LINE「1族群」7月將收不到訊息！　官方公告：快更新

變天！　雨區擴大時間曝

女大生控遭合租室友性侵！法官判他無罪

更多

最夯影音

更多

【回不了台】張立齊下跪向嬤道歉！　鏡頭前淚崩：原諒不孝孫

【太扯了吧...】忠孝東路驚悚車禍！ 19歲女遭輾不治另2人傷

【冷面女王來了】李珠珢自Cue重現面無表情三振舞

【你怎麼在這？】逛街偶遇兄弟　悄悄接近他直接嚇到起飛XD

【喵聲放送中】看過這麼愛炫耀的黑貓嗎？全世界都該看牠的大毛球！

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面