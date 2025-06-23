登山客疑摔落「小鬼瀑布」亡！雙手留抓扯痕跡　直升機吊掛遺體

▲登山客疑摔落小鬼瀑布，新北消防局第一時間派員搜救。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞、郭世賢、柯沛辰／新北報導

新北市瑞芳區半屏溪谷23日發現一名男子倒臥小鬼瀑布，消防局獲報前往，確認男子已經身亡，但地形落差達100公尺，人力無法到達，因此只好向空勤總隊申請直升機支援，將遺體吊掛至禮樂煉銅場入口。目前初判可能是意外摔落，確切死因仍待相驗釐清。

新北市消防局23日上午11點21分接獲報案，立刻派遣20名搜救人員搜救，但抵達小鬼瀑布眺望後，確認男子已明顯死亡，加上現場地形落差達100公尺，若貿然以人力攀爬，存在極高風險，因此申請空勤總隊支援。

空勤總隊評估後派遣支援，直升機於傍晚4點42分抵達，約1分鐘後順利吊起遺體，移至禮樂鍊銅場區內空地。警方到場後，在男子背包內發現一支手機，經查為34歲江姓男子所有，並在瑞芳區台2線81.3K處發現江男機車、置物箱內身分證，經通知家屬到場指認，確認死者確實為江男。

另外，鑑識人員初步檢視，死者全身有多處擦挫傷，雙手呈現握掌並留有雜草，有明顯抓拉邊坡痕跡，其餘未發現可疑外傷，不排除是高處跌落時撞擊翻滾所致，為意外死亡可能性大。至於確切死因，仍待相驗釐清。