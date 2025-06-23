建議藍白細細品味賴清德十講　吳思瑤：團結國家錯了嗎？

▲民進黨團幹事長吳思瑤反問在野，團結整個台灣社會錯了嗎？（圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

總統賴清德昨日發表「團結國家十講」第一講「國家」，但遭在野批評，全世界都在討論伊朗，就賴清德在盤古開天講長毛象。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（23日）表示，團結整個台灣社會錯了嗎？賴清德講國家團結十講，每一講都是回應整個社會期待，完全符合歷史事實，也清楚向國際社會釋放正確訊息。她建議，國民黨聆聽、細細品味這十講，就能理解總統的高度跟用心。

總統賴清德22日發表「團結國家十講」第一講「國家」。國民黨立委王鴻薇今（23日）批評，全世界都在討論伊朗，賴清德在講長毛象，大家關心紛亂情勢，他可以盤古開天，心裡到底還有沒有人民？有沒有在關注世界情勢？對內大罷免對立，對外紛亂情勢通通不管、不聞不聽、盤古開天，這些事到底是不是人民需要的，大家都可以看得很清楚。

對此，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤上午在黨團記者會回應，要問國民黨委員，台灣是獨立國家錯了嗎？我們要團結整個台灣社會錯了嗎？國民黨怕的是台灣是國家還是台灣團結起來的力量？

吳思瑤認為，賴清德講國家團結十講，每一講都是回應整個社會期待，就昨天第一講主題「國家」，完全符合歷史事實，也要清楚向國際社會釋放正確訊息。以聯合國2758號決議來說，這是賴清德難得正面回應跟感謝國際社會挺台，包括美國在聯合國安理會為2758號撥亂反正。

吳思瑤說，賴清德以國家元首高度回應國際挺台，我們也應當明確表達態度，所以國家第一講完全符合歷史脈絡和史實，建議國民黨聆聽、細細品味這十講，就能理解總統的高度跟用心。