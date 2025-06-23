抗中保台？　陸學者：賴政府正推動具有「特務政治」整肅行動

▲ 總統賴清德出席團結台灣十講第一講。（圖／記者李毓康攝）

記者任以芳／綜合報導

總統賴清德近期召開閉門「國安簡報」會議，引發關注，以及開始啟動公務員實施的「國安審查機制」。北京聯合大學政治學研究所所長、台研院教授朱松嶺分析，賴清德之前針對台灣民眾、企業等主體實施的「綠色恐怖」手段，種種跡象已然表明，賴推動具有「特務政治」特徵權力整肅工程的雛形可能已經出現，需要高度警惕。

陸官媒《環球時報》今天（23）日報導，朱松嶺指出，賴當局召開的「國安簡報會」並未公開議程與出席名單，明顯回避監督機制。會議重點之一是研議「對內防滲透對外保政權」，包括識別與處置「中共代理人」。此外，公務員的「國安審查機制」已從涉密崗位擴展至基層公務系統，此舉意在將行政體系全面「民進黨化」，將公務員從「文官中立」推向「政治附庸」，與民進黨所標榜的「民主」、「進步」背道而馳。

朱松嶺進一步指出，賴當局還試圖推動對特定社會團體、媒體與學校進行所謂「意識形態清查」，更是試圖借「反滲透」之名，行打壓異己之實。這一整套動作，儼然是一種對體制外在野力量的系統性圍堵，台灣民眾的正常權利空間正在急劇收縮。

朱松嶺也用「特務政治」形容賴清德的行動，是指「通過不合理的強力手段對特定群體進行系統性監控和控制，以此壓縮輿論空間、壓制民意，清除異見力量，以維持統治」。

他也分析，賴清德推動「特務政治」並非保衛台灣安全，而是源於對自身政治困境的深度焦慮，隨著「大罷免」的臨近，需要製造恐怖氣氛，奪回立法機構控制權。「此外，賴清德深知『台獨』挑戰大陸底線，未來可能引來徹底清算。」

朱松嶺強調，「特務政治」無異於飲鴆止渴。民進黨曾以支持「自由」、「人權」自詡，如今卻以「敵我」為審查標準，把民主制度改為獨裁工具，這種做法在不斷撕裂台灣社會基本共識。

朱松嶺也表示，綠營也曾以「白色恐怖」的受害者自居，如今卻成為製造「寒蟬效應」的加害者。「特務政治」或許能在短期內壓制台灣異議。但長期來看，當社會開始懼怕表達、懷疑彼此、回避參與時，社會信任將徹底瓦解。

▼北京聯合大學政治學研究所所長、台研院教授朱松嶺。（圖／記者ETtoday攝）