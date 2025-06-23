「紅烏龍之父」走進武陵外役監　引領收容人重塑人生方向

▲從紅烏龍到不朽人生，潘永豐走入武陵外役監分享重生之路。（圖／法務部矯正署武陵外役監獄提供，下同）

記者郭世賢／台東報導

高牆之內，也能種下希望的種子！武陵外役監獄今（23日）舉辦一場別具意義的生命講座，特別邀請台東鹿野鄉的傳奇人物、「紅烏龍之父」潘永豐先生，以「從個人成功到社會責任」為題，與收容人分享他從茶農之子蛻變為地方創生推手的生命歷程，以及在事業有成後持續回饋社會的堅持。

這場演講不僅談成功，更深談「超越自我」的價值。潘永豐以自身經驗勉勵在場收容人：即使人生曾經跌落谷底，只要願意為他人付出，就有機會在社會的土壤中重新扎根、重獲新生，活出屬於自己的不朽意義。

台東縣鹿野鄉坐落於中央山脈與海岸山脈之間，盛產紅烏龍茶。曾任九屆鹿野鄉農會總幹事、鹿嗚溫泉酒店創辦人、有「紅烏龍之父」之稱的潘永豐先生，不僅積極推動自然農法、投入在地創生，更長年實踐企業回饋與公益服務。此次他以自身經歷為主軸，走入監所分享人生故事，傳遞普世價值，期望透過正向的生命能量，激勵收容人勇敢邁步，迎向嶄新人生。

潘永豐在演講中娓娓道來自己的人生歷程，並談及面對困境時的轉念與堅持。他強調：「成功不僅是事業上的成就，更是能否在社會中留下價值與意義。」演講開場即引用胡適提出的「社會的不朽論」作為引言，指出人生雖有限，若能將時間與能力投入公共利益，便能超越個體生命的消逝，實現「大我」的不朽。他也勉勵在場收容人：「即使曾經跌倒，只要願意走出自己、去服務、去回饋，人生仍能創造屬於你的意義與影響力。」

武陵外役監典獄長張龍泉表示，感謝潘總裁帶來如此真摯動人的分享。引用胡適的「社會不朽論」，以真實生命歷程詮釋何謂踏實面對人生的態度，所呈現的並非遙不可及的成功，而是一種深耕土地、誠實生活的智慧。也期盼透過這場講座，讓收容人重新看見人生的另一種可能，找回自我價值，重建與社會的連結。