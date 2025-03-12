春天限定！台東武陵外役監獄花海、飄咖啡香　 見證受刑人蛻變

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記者郭世賢／台東報導

春天是感受生活美好的最佳時機，位於台東縣鹿野鄉武陵外役監獄結合花季美景與美食，打造「花漾春天，品味生活」氛圍。監內種植的波斯菊、九重葛等花卉陸續綻放，民眾可在悠閒步調中享受愜意春光。此外，武陵咖啡廳提供受刑人親手製作的咖啡、杭菊茶、烤雞等美味佳餚，展現他們「學中做，做中學」的努力與改變，並透過技能培訓為未來重返社會鋪路。

▲春日療癒之旅！台東武陵外役監獄花季與咖啡香，邀您品味慢活人生。（圖／台東縣武陵外役監獄提供，下同）

春天是一年中最詩意的季節，百花盛開、氣候宜人，正是放慢腳步、感受生活美好的最佳時機。位於鹿野鄉的武陵外役監獄，正是這樣一個讓人流連忘返的地方。沿著花東縱谷公路台9線，不僅可以品嚐到台東紅烏龍茶，還能欣賞武陵綠色隧道的美景，走過80年歷史的明野橋，更有隱士般的「武陵咖啡廳」值得駐足、走訪與青睞。

法務部矯正署武陵外役監獄為營造「花漾春天，品味生活」的氛圍，結合花季美景與美食，特別在監內種植各種花卉，如波斯菊、九重葛等，隨著花季到來，這些花朵陸續綻放，讓民眾在悠閒的步調中享受愜意的春光，體驗「慢活」與咖啡苦味交織的人生趣談。

武陵咖啡廳提供咖啡、杭菊茶、烤雞等美味佳餚，皆由受刑人親手製作，展現他們「學中做，做中學」的努力與改變。透過咖啡廳的經營與技能培訓，受刑人不僅建立了自信，也為未來重返社會鋪路，展現他們對新生活的期待。

武陵外役監獄典獄長張龍泉表示，歡迎大家來訪「公益更生實習複合式咖啡廳」，一邊靜靜欣賞卑南族聖山「都蘭山」的湖光山色與搖曳花景，一邊品味歷史的軌跡。在春日的美食中，讓味蕾與視覺同時享受春天的美好，開啟慢活人生，感受春天的愜意時光。