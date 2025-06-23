【廣編】富禾電器第三家分店盛大開幕深耕宜蘭在地　再拓服務里程碑！

▲富禾電器第三家分店盛大開幕。

圖、文／富禾電器

深耕宜蘭超過二十年的在地家電領導品牌——富禾電器，憑藉專業選品、實在價格與貼心服務，早已深受宜蘭民眾信賴與肯定。富禾電器將迎來品牌發展新里程碑，第三家分店將於蘇澳盛大開幕，為南宜蘭地區帶來更便利、更全面的家電購物體驗。

富禾電器自創立以來始終秉持「誠信經營、顧客至上」理念，不僅嚴選國內外一線品牌家電，還提供專業安裝、售後維修、客製諮詢等全方位服務，致力於讓每一位顧客都能買得安心、用得放心。如今在頭城與羅東設有兩家門市，皆以在地溫暖口碑建立起品牌信任。

第三家分店選址於蘇澳熱鬧商圈地段，鄰近住宅區與交通要道，期望能更貼近當地家庭日常所需，便利周邊居民選購各式家電產品。開幕當天也將舉辦一系列限時優惠與滿額贈禮活動，感謝鄉親長年以來的支持與陪伴。

富禾電器表示：「每次拓店都不只是展店，更是我們對宜蘭鄉親的承諾與回饋。我們期待透過第三家門市，提供更迅速的服務、更完善的展示與更多元的商品選擇，讓每個家庭都能找到最合適的電器搭配。」

面對快速變化的家電市場與消費者需求，富禾電器靠的是口碑，是一句「這間我買過，服務很好」的推薦，是安裝師傅細心到府、不怕麻煩的態度，是櫃檯人員記得老顧客的喜好與習慣，這份真誠，是富禾電器一直以來最自豪的資產。

隨著第三家分店開幕，富禾電器將以更完整的服務網絡、更深厚的在地連結，持續陪伴宜蘭家庭的每一段生活時光。

富禾電器資訊

羅東店：羅東鎮純精路三段486號

宜蘭店：宜蘭市復興路二段102號

蘇澳店：蘇澳鎮海山西路66號