快訊／蘇澳珠寶加工場清晨火警！2男燒燙傷　10人吸入濃煙不適

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣蘇澳鎮頂強路一間珠寶加工場今（20）日上午8時16分許，突然竄出濃煙，員工急救火並報警救援，宜蘭消防局迅速出動多支分隊前往現場進行救援，消防隊於8時25分許抵達火災現場，確認無人員受困。火勢於8時27分成功撲滅，起火點為加工場操作區。這起火災造成2名男性員工燒燙傷，另有10名員工因吸入濃煙出現輕微不適，均意識清楚，已分別送往博愛醫院、聖母醫院及蘇澳榮民醫院接受治療。

▲▼蘇澳鎮頂強路一間珠寶加工場傳火警，釀12人傷。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜蘭消防局表示，20日上午8時16分，蘇澳鎮頂強路一間珠寶加工場突然發生火警，消防局接獲民眾報案後迅速出動多支分隊前往現場進行救援，並由第四大隊大隊長朱志培親自指揮。據現場指揮官回報，消防隊於8時25分抵達火災現場，確認無人員受困。

火勢於8時27分成功撲滅，起火點為加工場操作區。火災造成2名男性員工燒燙傷，另有10名員工因吸入濃煙出現輕微不適，均意識清楚，已分別送往博愛醫院、聖母醫院及蘇澳榮民醫院接受治療。

這次救援行動共計出動9輛消防車、7輛救護車及1輛消防機器人，動員24名消防人員及20名義消。消防局展現高效救援能力，迅速控制火勢並保障人員安全。

目前，火災原因仍在調查中，相關單位將進一步釐清事故細節。消防局呼籲各工廠加強消防安全措施，避免類似事件再次發生。