18歲護專女遭吊車輾斃　校方悲痛：她做事認真深獲肯定

▲羅東聖母護專蔡姓女學生21日不幸在北市遭吊車輾斃。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

北市大安區21日發生一起死亡車禍，18歲的羅東聖母護專蔡姓女學生，騎車行經新生南路、忠孝東路口時，遭77歲賴姓男子所駕駛吊車輾斃。聖母護專23日不捨表示，蔡女做事認真負責，深受師長及同學肯定，已啟動班級心理輔導。蔡女家人指出，肇事賴男不無蓄意殺人之嫌，且僅以15萬交保，實在無法接受，認為其繼續開車上路，根本是「不定時殺人炸彈」，希望司法可以還家屬一個公道。

警方調查，21日賴男駕駛大型吊車，行經北市新生南路、忠孝東路口時，不明原因衝撞3機車，其中18歲蔡姓女騎士遭輾身亡，賴男供稱，當時剛做完工要駕車回蘆洲，但上班前身體就有點不舒服，不清楚為何肇事，賴男酒測值為0，警方訊後已依過失致死罪嫌法辦。

▲北市一輛吊車在路口右轉時輾斃女騎士。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

蔡姓女學生家人發文指出，肇事的賴男（下圖，黃彥傑攝）不無蓄意殺之嫌，蔡女當天騎車外出買點心，沒想到卻一去不回，聽到肇事的賴男僅以15萬交保，實在無法接受，認為其繼續開車上路，根本是「不定時殺人炸彈」，希望司法可以還家屬一個公道。

羅東聖母護專指出，蔡女做事認真負責，從專二到專四都擔任班級的「事務股長」，深受師長及同學肯定。蔡女發生車禍的時間正是完成上一家醫院實習，正準備前往下一家醫院時實習、在家休息時間，校方已啟動班級心理輔導，希望照顧其他同學的感受。