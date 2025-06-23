怕吵到孩子！她「1習慣」慘罹末期肺癌　診間痛哭：想當好媽媽

▲1名年輕媽媽因擔心抽油煙機會吵到小孩，因此炒菜都不會開，結果在咳嗽半年後，竟被診斷為為第四期肺癌；示意圖。（Pixabay／Image by Pexels）

圖文／鏡週刊

癌症已連續43年高居國人十大死因，其中「肺癌」更是再次榮登癌王！林口長庚醫院血液腫瘤科醫師廖繼鼎指出，有些人以為不抽菸就不會罹患肺癌，但他舉例一名年輕媽媽因擔心抽油煙機會吵到小孩，因此炒菜都不會開，結果在咳嗽半年後，竟被診斷為為第四期肺癌。

廖繼鼎近日於YouTube頻道「出神入化廖醫師」指出，據衛福部統計，超過一半肺癌患者均無吸菸習慣，女性更達9成為「非吸菸族」，而這些人之所以罹癌，往往與日常生活中不易察覺的風險有關，諸如廚房油煙、空氣污染（PM2.5）、通風不良及家族病史，這些都如「無聲毒氣」會長期侵蝕肺部健康。

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廖繼鼎分享他曾收治過一名年輕媽媽患者，對方因憂心抽油煙機的聲音會吵到孩子，因此每次下廚、炒菜時都不會打開抽油煙機，孰料在咳嗽長達半年後，就醫檢查才知罹患肺癌第4期，「她在診間痛哭自責，我只是想當個好媽媽，為什麼會這樣。」廖繼鼎也因此提醒，肺癌從來不是老菸槍的專利。

廖繼鼎提醒，肺癌初期症狀極為不明顯，患者往往在發現自己有明顯咳嗽、胸悶、喘不過氣等警訊時都已經步入晚期，故等身體出現明顯不適才就醫，可能已錯過黃金治療期。他呼籲「超過50歲」「有家族病史」「長期處於油煙、空汙環境」「抽菸或常吸到二手菸」的高風險群定期接受檢查，這類族群若能定期檢常可降低2成肺癌死亡率。

★《鏡週刊》關心您：抽菸有害身心健康。



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