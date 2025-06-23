爺爺、老爸都靠邊　金正恩壁畫占C位！外界解讀2原因

▲金正恩壁畫在金家三代中占據「C位」，被認為是鞏固金正恩個人獨立地位，更意圖植入「超越先輩」的形象。（圖／翻攝自朝中社官網）

圖文／鏡週刊

超越爺爺和老爸！北韓政權領導人金家三代壁畫中，現任北韓最高領導人金正恩被發現在最顯眼的C位，該情況被北韓媒體報導，也吸引南韓媒體關注，其被外界解讀不僅是為了鞏固金正恩個人獨立地位，更意圖植入「超越先輩」的形象。

《韓聯社》關注到北韓中央電視台21日晚間報導，出現一幅安裝在工廠前方的金氏家族馬賽克壁畫，只見金正恩的壁畫位於中央，而其父金正日與爺爺金日成則分別在左右。由於馬賽克壁畫是金氏家族「偶像化」、宣傳個人崇拜的重要工具，因此該現象也備受外界關注，而金正恩最早出現在壁畫的時間為2022年10月延浦溫室農場竣工儀式上，此後金家三代壁畫也多次出現在北韓媒體中，通常順序為是從左至右：金日成、金正日、金正恩。

▲北韓官媒報導畫面中顯示，金正恩讓老爸與爺爺的壁畫都只能讓出中心位。（圖／翻攝自X@yonhaptweet）

北韓此次將金正恩的壁畫放置於中央，有專家分析，意在強調金正恩掌權的正當性不僅來自於「繼承」，而是源於他「卓越的功績」。統一研究院資深研究委員洪珉（音譯，홍민）表示，金正日執政期間，從未並列設置過金日成與金正日的肖像，因此金正恩壁畫與先輩比肩亮相已屬實破格之舉，至於位居於中心更是體現北韓欲將個人崇拜的重點轉移至金正恩身上。洪珉也提及，近期北韓媒體中也出現金正恩的革命思想優於金日成、金正日的言論。

▲金正恩之女金朱愛（白衣）近期頻繁跟隨父親考察。（圖／翻攝自朝中社官網）

《韓聯社》直指，金正恩2013年掌權以來，逐漸擺脫過度偶像化先輩的做法，轉為穩步推崇對自身的個人崇拜。金正恩執政初期，每逢新年、太陽節（金日成生日，4月15日）、光明星節（金正日生日，2月16日）等重要節日前往錦繡山太陽宮參拜，但近幾年參拜次數則是隨之減少。繼去年之後，今年新年他也未前往參拜，而太陽節更是連續3年缺席。此外，去年10月，北韓在各種聲明與官方媒體標題棄用追尊金日成的「主體紀年」。

3代 김씨 벽화 '센터' 차지한 김정은…"선대 넘은 우월함 표출"https://t.co/eTEsi3Ea7j — 연합뉴스 (@yonhaptweet) June 22, 2025



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