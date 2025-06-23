吃完「麥香雞」竟測出酒精反應！廠商證實：會影響結果

▲有民眾吃麥香雞竟測出酒精反應。（鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

「只是吃個麥香雞，竟然被測出酒精反應！」近日一名駕駛吃完連鎖速食店麥當勞的人氣商品「麥香雞」後上路，沒想到竟在路檢時被員警以酒測檢知器測出異常反應，當場傻眼。對此，專家與警方出面解釋：「這種事真的可能發生！」提醒民眾開車前吃東西也要當心，避免被誤認酒駕。

吃完麥香雞「酒測亮燈」？警方一查嚇一跳。根據警方說法，一名駕駛在路檢時遭攔查，當場進行初步酒測檢知器篩檢時竟亮起酒精反應燈，讓駕駛當場愣住，直呼「我只是吃了麥香雞啊！」經過後續合格酒測器再次檢測，才證實並無酒精反應，解除誤會。

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但為何吃速食也會觸發酒測警示？原來背後另有原因。酒測檢知器廠商解釋，某些食物如發酵麵包、熟成水果、甚至糖分偏高的食品，在口腔中殘留時可能釋放類似酒精的揮發性有機物（VOCs），在未漱口的情況下短暫影響酒測設備，導致初步檢知器誤判。

林口長庚醫院毒物科醫師顏宗海也指出，曾有案例在吃完酒釀湯圓、發酵果醬或香蕉後立刻接受酒測，數據短暫偏高，但實際血中酒精濃度仍為零。

雙重檢測防誤判，警方籲駕駛別驚慌。警方表示，酒精檢知器只是初篩工具，並非定罪依據。只要檢知器出現反應，員警會立即以合格酒測器進行二階段檢測，確保結果準確公正。

警方也呼籲民眾勿驚慌，並建議開車前食用高糖或發酵類食品後先用水漱口，避免無端誤會。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。



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