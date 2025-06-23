國道上有豬！眾人忙閃避仍釀2車追撞　元凶遭驅趕吊掛後竟猝死

記者楊永盛／苗栗報導

國道1號苗栗縣銅鑼路段，今（23日）發生待宰大毛豬自大貨車跳車，在車道穿梭釀成2車碰撞事故，雖然未造成人員傷亡，但警方和拖吊業者費了九牛二虎之力才將牠驅趕、吊掛上車，可惜毛豬疑因窘迫症猝死；警方認定貨車陳姓駕駛載運貨物有疏失，將依違反道路交通管理處罰條例開罰。

▲國道1號苗栗銅鑼路段，中午發生毛豬跳車釀碰撞事故，將牠吊掛上車沒有多久即猝死，警方對駕駛開出罰單。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

國道第2大隊警方指出，今天中午11時28分接獲通報，指國道1號號北上142公里、銅鑼路段，有一頭黑色大毛豬，在車道四處流竄，結果沒過多久，又接獲內線車道發生2車碰撞事故，雖然未釀成人員傷亡，但交通受阻。

挨撞休旅車駕駛向警方說，當時行駛內線車道，看到前方車輛不明原因紛紛急踩煞車，先後有5車緊急煞停未發生碰撞，但後方1輛BMW轎跑車煞車不及，撞上休旅車尾，造成2車受損。

拖吊車司機第一時間協助警方交通管制，並以車輛緩慢將毛豬逼趕到路肩外的避車彎，最終數車將牠阻絕車道外，中午12時15分用繩索捆綁、吊掛回國道造橋分隊；不過，下午1時許，毛豬疑似窘迫症猝死在拖吊車上。

載運毛豬的陳姓大貨車駕駛（69歲）表示，自苗栗縣三義鄉共載運19頭毛豬，打算中午抵達苗栗縣肉品市場接受電宰，直到國道警方連絡，清點車上毛豬，才知道有1頭毛豬跳車。

警方認定，陳姓駕駛載運貨物未嚴密覆蓋、捆紮牢固，避免脫落、掉落等類似事故發生，將依道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款之規定開罰，處汽車駕駛人新臺幣3,000元以上1.8萬以下罰鍰，若因而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照，如致生往來之危險，將依公共危險罪究辦。