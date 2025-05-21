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國道「瑞典坦克」對決緩撞車！駕駛疑分心釀禍　驚險影片曝

記者楊永盛／苗栗報導

國道緩撞車又遭擊落！陳姓男子昨（20）日下午駕駛「瑞典坦克」VOLVO休旅車，行經國道1號苗栗頭屋路段時，疑似駕車分心未留意前方動態，撞上內線車道的施工緩撞車，造成雙方車輛毀損，所幸無人受傷，肇事原因和損失正由警方調查中。

▲俗稱「瑞典坦克」的VOLVO休旅車，追撞施工緩撞車，兩敗俱傷、幸無人受傷。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲俗稱「瑞典坦克」的VOLVO休旅車，追撞施工緩撞車，幸無人受傷。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

國道第二大隊今天指出，昨天下午13時35分接獲報案，指國道1號南向126.7公里處（苗栗縣頭屋路段）發生交通事故，處理警員抵達事故現場，發現是陳姓男子（37歲）駕駛VOLVO租賃休旅車，追撞蔡姓男子（50歲）駕駛的施工緩撞車。

▲俗稱「瑞典坦克」的VOLVO休旅車，追撞施工緩撞車，兩敗俱傷、幸無人受傷。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲俗稱「瑞典坦克」的VOLVO休旅車，追撞施工緩撞車，兩敗俱傷、幸無人受傷。（圖／記者楊永盛翻攝）

警方調查，休旅車左側車頭擦撞緩撞車後，往外側車道偏滑10多公尺後停靠路肩，陳、蔡2名駕駛和工人未受傷，也沒有酒駕問題，事故在14時08分排除恢復正常通車。警方說，陳男自稱要開車到中部，路途中未開啟ACC（自駕駛輔助系統），可能一時分心未留意前方動態，等到眼前突然看到醒目的緩撞車，急忙往右打方向盤時已撞上去。而蔡男等高公局委託的施工人員，當時正在割草作業。

網友看到影片紛紛留言：「只開了ACC跟車卻沒打開眼睛看車」、「難得看到Volvo 出事，還好有安全系統吧」、「看起來像是開定速」、「不就還好旁邊沒車」、「連煞都沒煞AEB主動介入」。

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