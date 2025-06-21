96%比4%！國民黨轟罷團連署造假　綠：「盜版罵正版」怎麼好意思

▲ 國民黨團召開「大惡罷！大造假！檢調辦不辦？」記者會。（圖／國民黨團提供）



記者杜冠霖／台北報導

中選會公告大罷免第三階段日期為7月26日，雖國民黨發動罷免綠委連署偽造率被證實高達95%。藍委洪孟楷、羅智強仍聲稱，全台民團罷免藍委連署已超過15萬份違規，檢調要不要搜索全台灣的民進黨黨部？黨主席朱立倫則稱大罷免為民主之恥，對此，民進黨今（21）日回應，大罷免運動是由公民發起，腳踏實地上街蒐集連署書的直接民權，國民黨則是由黨中央下令偽造連署，兩相對比，公民團體的連署正確率是96%，國民黨是「偽造率」96%，朱立倫攻擊大罷免運動，根本是「盜版批評正版」，國民黨怎麼好意思？

羅智強說，這波大惡罷連署，他目前統計31位藍委，無效連署份數就已經超過15萬份，這樣的狀況絕非巧合，所謂「大罷免大成功」，根本就是「大罷免大無效」。綠營有超過15萬違規連署，是台灣民主史上數量最龐大的無效連署惡罷，檢調要不要搜索全台灣的民進黨黨部？

對此，民進黨發言人吳崢表示，大罷免運動是由公民發起，不分男女老幼，颳風下雨腳踏實地上街蒐集連署書所行使的直接民權，國民黨則是由黨中央下令偽造連署，兩相對比之下，公民團體的連署正確率是96%，國民黨是「偽造率」96%，朱立倫攻擊大罷免運動，根本是「盜版批評正版」，國民黨怎麼好意思？

吳崢指出，人民是頭家，不只是一句口號放在嘴巴上尊重，更重要的是是否真心認同「主權在民」精神並加以落實。朱立倫攻擊大罷免運動是民主之恥，言下之意就是一併攻擊參與大罷免運動的公民朋友，這些都是台灣人民，國家的主人，朱立倫竟然因為政治立場不同就動輒出言羞辱，這是完全不尊重民主制度，也不尊重人民的態度。

吳崢強調，對照國民黨於2021年推動罷免陳柏惟通過時，朱立倫於開票當晚聲稱罷免案通過是「人民的勝利」，要向台灣民主致上「最高的敬意」；如今卻態度丕變，反過來攻擊罷免是民主之恥，突顯出國民黨徹底的雙標，也曝露出朱立倫內心「順我者昌、逆我者亡」的反民主心態，這樣鴨霸打壓民主的作法，勢必只會激起人民更大的憤怒。

