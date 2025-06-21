藍營連署95%偽造卻反控罷團「無效連署惡罷」　他曝真實數據打臉

▲國民黨立委羅智強。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

中央選舉委員會20日傍晚公告大罷免第三階段日期為7月26日，雖然國民黨發動罷免綠委連署偽造率被證實高達95%，且地方黨部有多名黨工認罪。國民黨立委洪孟楷、羅智強仍聲稱，全台民團罷免藍委連署已超過15萬份違規，是台灣民主史上數量最龐大的無效連署惡罷，檢調要不要搜索全台灣的民進黨黨部？對此，綠委林俊憲今（21）日表示，罷團的錯誤主要是一、二階段名單有重複，所以被挑出來的都是重複部分、不是造假，國民黨的造假比率是95%，全部連署只有5%是真實的，怎麼好意思指責別人？

羅智強說，這波大惡罷連署，他目前統計31位藍委，無效連署份數就已經超過15萬份，這樣的狀況絕非巧合，所謂「大罷免大成功」，根本就是「大罷免大無效」。綠營有超過15萬違規連署，是台灣民主史上數量最龐大的無效連署惡罷，檢調要不要搜索全台灣的民進黨黨部？

對此，林俊憲表示，請國民黨要搞清楚，國民黨的造假比率是95%，全部連署只有5%是真實的、95%是錯誤的，這不是疏忽，是系統性的作弊，國民黨怎麼好意思來指責別人呢？

對於藍營質疑，林俊憲說明，況且罷團的錯誤主要是一、二階段名單有重複，所以被挑出來的都是重複部分、不是造假，錯假比例非常非常低，大概落在百分之一、百分之二。國民黨不要以為撿到寶，在那邊胡說八道，這兩種錯誤完全不一樣。

林俊憲指出，罷團的錯誤主要都是因為一、二階段名單的重複，錯假比例低到個位數。那國民黨呢？國民黨相反啦，國民黨真實比例只有5%，95%都是系統性的作弊。請國民黨好好面對這樣作弊造假的狀況。國民黨現在越胡說八道，越容易惹起民怨，絕對會讓大罷免火燒得越旺越強，那這些罷團更加的認為非罷不可，大罷免一定要大成功。