不說謝謝了？南韓總統李在明「伊朗空襲」後發聲　取消出席北約峰會

▲南韓總統李在明決定取消出席北約峰會。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統李在明今年6月初宣誓就職後，旋即迎來最為緊張、高潮迭起的國際情勢！隨著美國總統川普下令出動B-2轟炸機空襲伊朗境內3座核設施、以及先前以伊軍事衝突仍未停歇，考量到油價上漲對民生經濟的影響，加上內閣尚未成形，李在明決定「不會出席」月底的北大西洋公約組織（NATO，北約）峰會。

根據《韓聯社》、《朝鮮日報》，李在明原本計畫慎重考慮出席北約峰會的可行性，為此南韓總統辦公室國家安保室長魏聖洛還預告將出面召開記者會說明，不過南韓總統辦公室卻突然於昨（22）日下午發表聲明，證實李在明決定不會出席24、25日在荷蘭海牙召開的北約峰會，過去連續3年受邀出席的南韓將確定缺席。

南韓總統辦公室發言人姜由楨22日下午發表書面聲明，「總統（李在明）宣誓就職以後，即便國政堆積如山，卻仍積極考量是否出席北約峰會。不過受到國內各種議題影響，加上中東緊張情勢所引發的不確定性，在經過綜合考量以後，才會做出缺席北約峰會的決定。」

▲美軍「午夜重錘行動」派出空軍B-2轟炸機「幽靈」襲擊伊朗核設施。（圖／路透）

據悉，自從俄羅斯2022年侵略烏克蘭以後，南韓時任總統尹錫悅便連續3年受邀出席，而北約峰會更是邀請南韓、日本、澳洲、紐西蘭所構成的「IP4」（北約在印太地區的夥伴國）出席。如今，李在明即將中斷南韓領導人連續3年出席北約峰會的紀錄。

對此，南韓外交圈紛紛一片不看好，認為李在明做出不智之舉，因為北約組織32個成員國大部分是民主自由陣營的核心成員，長期以來對外強調大西洋、太平洋民主自由陣營國家必須共同對抗中國、俄羅斯、北韓（朝鮮）、伊朗等邪惡軸心國，一旦今年李在明決定不出席北約峰會，則會讓外界認為南韓是否「改變外交路線」。

至於南韓總統辦公室關係人士則是解釋，「與其從政治方面考量，此次幕僚們從中東戰爭對經濟帶來的負面影響進行考量，針對出缺席分析優缺點，並向總統匯報後，總統做出缺席北約峰會的決定。一旦中東戰爭情勢惡化，則勢必會對油價、匯率造成巨大衝擊。另外，核心內閣成員也尚未成形，因此許多意見認為總統應該待在國內管控經濟危機。」

▲李在明、川普的會談告吹。（圖／達志影像／newscom）

《韓聯社》也指出，面對川普政府對等關稅緩衝期即將到期，自從川普在七大工業國集團（G7）峰會決定提早返回華府、導致美韓領導人會談告吹後，李在明原本考慮出席北約峰會，不過隨著美軍空襲伊朗境內核設施、中東戰情緊迫，加上川普也決定縮短北約行程，考量到美韓會談具體時程尚未定案，李在明才決定留在國內。

另外，南韓現執政黨「共同民主黨」傳出反對川普出兵伊朗的意見。該黨國會議員秋美愛（文在寅政府時期法務部長、前共同民主黨黨代表）更在臉書發文痛批，「美軍空襲伊朗的決定，在國際法中缺乏正當性！伊朗並未『先發制人』攻擊美國，美軍卻直接派轟炸機空襲，這並不被國際法所接受。」