美軍動手前　伊朗警告川普：潛伏人員將「在美國發動恐攻」

▲美軍動手之前，伊朗曾私下警告川普，若攻擊伊朗，潛伏在美國境內的秘密人員將發動恐攻。 （圖／路透）
記者詹雅婷／綜合報導
美國轟炸伊朗核設施的消息引發全球關注。如今有消息稱，其實在上周加拿大G7峰會期間，美國總統川普曾收到來自伊朗的警告，一旦川普對伊朗發動攻擊，美國境內潛伏的秘密行動人員將發動恐怖攻擊。
美國官員：伊朗威脅稱，如果他下令襲擊伊朗核設施，將在美國境內發動恐怖襲擊— 藍色貓頭鷹 (@BlueOwlHoots) 2025 年 6 月 23 日
伊朗在G7峰會上向特朗普總統發布信息，稱如果他下令襲擊伊朗核設施，那麼伊朗可能會啟動美國境內的潛伏小組發動…… pic.twitter.com/31Ci4T16RB
NBC新聞報導，伊朗私下透過中間人把警告訊息傳遞給川普，使得川普16日提前返回美國，權衡在以色列與伊朗衝突方面的應對措施。當時川普在空軍一號上向媒體記者透露，要在白宮戰情室與團隊開會，到了周末期間，美軍派出B-2轟炸機等發動空襲，轟炸伊朗3座核設施。
隨著伊朗誓言報復，美國國務院22日晚間發布「全球警戒」安全預警，警告可能出現針對美國利益的行動。國土安全局22日發布「國家預警預警系統」（NTAS）發佈公告稱，在打擊行動結束後，可能出現網路攻擊事件和暴力事件，包括反猶太猶太犯罪，不過現階段並未有具體威脅。
伊朗3座核設施遭到美軍空襲之後，美國各城市進入高度戒備狀態，紐約市、華盛頓特區已增派警力。紐約警察局稱，正密切關注伊朗情勢發展。
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