從中東盟友變仇人！美伊「翻臉46年」愛恨關係曝　川普空襲核設施

▲伊朗德黑蘭民眾抗議美軍襲擊核設施，背景中的海報畫著伊朗士兵準備進攻以色列領土。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國總統川普於6月21日宣布對伊朗展開空襲，標誌著美伊敵對關係再度升溫。美國與伊朗之間原本是戰略盟友的外交關係，然而自從1979年伊朗伊斯蘭革命後卻開始對立，如今雙方已敵對長達46年，日媒《朝日新聞》回顧雙方從友好轉為仇敵的歷史脈絡，並解析當前衝突的背景。

冷戰時期的盟友關係

美伊關係最初並非劍拔弩張。冷戰期間，美國為防堵蘇聯勢力南下，將伊朗視為中東「防衛線」的重要一環，全力支持當時的巴勒維王朝。伊朗以石油收入大舉採購美製武器，成為稱霸中東地區的主要軍事強權，甚至被稱為「波斯灣憲兵」。

▲1979年伊朗伊斯蘭革命，成為伊朗開始走向反美之路的起點。（圖／達志影像／美聯社）

伊斯蘭革命改變一切

1979年，伊朗巴勒維國王（Mohammad Reza Pahlavi）遵循美方意願推動西化改革，卻引發國內民怨。全國抗爭爆發後，國王流亡至埃及，而流亡到法國的什葉派宗教領袖何梅尼（Ruhollah Khomeini）返國，建立伊斯蘭政權。何梅尼痛斥美國為「大惡魔」，全面走向反美路線。

同年底，因美國接納生病的巴勒維國王，憤怒的伊朗學生佔領美國駐德黑蘭大使館，扣押外交官長達約450天，成為美國對伊敵視的開端。

國際孤立與武裝對立

1980年伊朗與伊拉克爆發戰爭，美國選擇支持伊拉克的海珊政權，擔憂伊朗革命外溢。此後，美國採取「雙重圍堵」戰略，同時遏制伊拉克與伊朗。即使伊朗改革派總統哈塔米（Mohammad Khatami）於1997年上台並推動對話外交，美伊關係仍無重大突破。

2001年美國遭遇911恐攻後，總統小布希將伊朗與伊拉克、北韓（朝鮮）並稱為「邪惡軸心」，再度加深雙方敵意。

▲伊朗納坦茲核子濃縮設施內設有高射砲陣地，該張照片攝於2007年。（圖／達志影像／美聯社）

核開發與制裁循環

2002年伊朗核開發行動遭反對派揭露，引發國際憂慮。強硬派總統阿瑪迪內賈德（Mahmoud Ahmadinejad）上台後大力推進濃縮鈾，美國與聯合國陸續針對伊朗祭出制裁。2015年，溫和派總統羅哈尼（Hassan Rouhani）成功與美國、英國法國、中國、俄羅斯、德國達成「伊朗核協議」，換取制裁緩解。

然而，美國時任總統川普卻於第一任期的2018年單方面退出協議，伊朗重啟核開發，雙邊關係再度惡化。

支援武裝勢力激化衝突

伊朗革命後致力「輸出革命」，支持被壓迫者，長期資助反美與反以色列的勢力，成立代理人恐怖組織，如黎巴嫩真主黨。美國於1984年將伊朗列為「支援恐怖主義國家」。伊朗在2003年美軍推翻伊拉克政權後，透過什葉派勢力深化對當地影響，並在中東擴張其「抵抗軸心」網絡。

2020年1月，川普政府刺殺伊朗革命衛隊名將蘇雷曼尼（Qasem Soleimani），伊朗則以飛彈襲擊美軍基地報復。

▲▼伊朗「聖城軍」領袖蘇雷曼尼遭美軍空襲而亡，引起伊朗全國憤慨，誓言要對美國川普復仇，葬禮宛如國喪般盛大 。（圖／路透）

以哈衝突引爆新局

2023年10月，伊朗支持的巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯突襲以色列，引發以軍強力反擊。伊朗所支持的「抵抗軸心」群起聲援，但接連受挫。2024年4月與10月，以色列與伊朗發生多次空襲與飛彈交火，伊朗防空系統受創。

2025年1月，川普展開第二任期後續推核談判。然而，6月13日，以色列率先攻擊伊朗核設施，並持續摧毀軍事目標與要員。川普隨後宣布參戰，將衝突推向新高峰。