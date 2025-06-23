男人全死光？作家黃大米遊俄...曝街頭「驚人一幕」：媲美日本

▲作家黃大米近日前往俄羅斯旅遊。（合成圖／翻攝自Facebook／黃大米）

圖文／CTWANT

俄烏戰爭已持續3年多，前媒體人兼作家黃大米無懼戰火，毅然決然前往俄羅斯旅行，只為一睹聖瓦西里主教座堂。她分享旅遊過程深入體驗俄式生活，並透露俄烏戰爭雖使部分國際品牌撤離，但星巴克和麥當勞的本土替代品牌「STARS COFFEE」、「Вкусно – и точка」仍風味依舊。她更驚訝俄羅斯街道的乾淨程度足以媲美日本，且滿街都是男生，市井生活如常，「街上完全感受不到戰爭的氣息。」

作家黃大米近日在臉書發文分享了她前往俄羅斯旅行的見聞。文章開頭，她提到許多人問她為什麼選擇在這個時機點去俄羅斯，難道不擔心安全問題嗎？黃大米說理由很單純，她一直很想親眼看看著名的「聖瓦西里主教座堂」，加上深感人生無常，不願再等待，當她在網路上發現有旅行社開團，便立刻決定報名參加。

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黃大米透露，這次為期10天的旅程團費約6萬多台幣，機票費用2萬多，屬於6到10人的精緻小團。她也表示對行程安排相當滿意，特別稱讚了導遊瑪麗亞。這位俄羅斯女孩曾在俄羅斯學習中文，後來更到台灣的淡江大學攻讀研究所，不僅中文流利，還交了一位熱愛攝影的台灣男友。2人共同創業，專門經營俄羅斯旅遊團。

黃大米形容參加他們的旅行團，就像跟著學校社團的學長姊出遊一般，充滿清新氛圍且能深入體驗當地生活。導遊帶領團員們逛超市購物、品嚐道地俄羅斯料理，行程安排輕鬆自在，每天都能睡到飽，將近9點才出發。

文中提到，由於戰爭影響，許多國際品牌如星巴克、麥當勞、肯德基等都已撤出俄羅斯。不過當地供應商隨即開設了本土版本，像是俄羅斯版星巴克「STARS COFFEE」，以及取代麥當勞的「Вкусно – и точка」（意為「美味就是這樣」）。黃大米實際品嚐後發現，這些替代品牌的口味與原先的國際品牌幾乎沒有差別。

▲黃大米表示，「當星巴克退出俄羅斯後，當地自己創了STARS COFFEE，店內的裝潢跟星巴克差不多，咖啡口味也一樣喔。」（圖／翻攝自Facebook／黃大米）

▲黃大米表示，「這是俄羅斯版的麥當勞，上面的文字翻譯出來就是，美味就是這樣。裡面的餐點跟點餐的方式跟麥當勞差不多。」（圖／翻攝自Facebook／黃大米）

▲黃大米表示，「是不是很麥當勞，所以只是經營者換成俄羅斯當地人，以及換了招牌而已。」（圖／翻攝自Facebook／黃大米）

在支付方式方面，俄羅斯因戰爭改用本土的信用卡系統和叫車服務，讓習慣使用VISA信用卡和Uber的國際旅客感到不便。黃大米表示，遊客只能以美金或人民幣兌換當地盧布使用。

對於戰爭的想像，黃大米坦言原本以為街上看不到男性，以為他們都上了戰場，但實際情況並非如此，街上隨處可見男性身影。更令她驚訝的是，俄羅斯街道的整潔程度可媲美日本。

關於安全問題，黃大米認為跟團旅遊相當安全，街頭完全感受不到戰爭氣息。文章最後，她也難掩興奮地表示，終於要親眼見到心心念念的克里姆林宮了。

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