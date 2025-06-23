服務案件逾20萬件　呂玉玲籲鄉親投「不同意罷免」

▲呂玉玲（中）籲鄉親投「不同意罷免」。（圖／呂玉玲服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

面對綠營大罷免，國民黨立委呂玉玲22日晚間，在平鎮區廣仁公園舉辦問政說明會，湧入1600位鄉親齊力相挺。呂玉玲表示，她與服務團隊服務鄉親，服務案件超過20萬件、爭取1200億元經費來建設桃園，現在因惡罷，各種抹黑、抹紅通通跑出來，籲請鄉親726站出來投「不同意票」。

呂玉玲表示，身為一位媽媽，她擔心孩子上下學的安全，爭取5億來做通學步道，讓孩子能安心上下學；她爭取桃園市立醫院，未來將增加兒童及急診服務量能，精進桃園醫療！她直言這些不是她一個人的功勞，是鄉親共同的囑託，拜託大家，一定要投下不同意罷免票，讓有經驗的呂玉玲繼續留在立法院，守護呂玉玲，守護下一代，讓桃園有更好的未來。

▲國民黨立委呂玉玲問政說明會。（圖／呂玉玲服務處提供）

桃園市長張善政、桃園市議會議長邱奕勝、桃園市議員舒翠玲、桃園市議員黃敬平、桃園市議員陳韋曄、桃園市平鎮區里長聯誼會會長莊訓城里長率平鎮區里長、國民黨黃國園黨部主委蔡忠誠現身力挺，共同呼籲鄉親在726一定要出來投票，堅定投下「不同意罷免」票，守護平鎮、龍潭的好立委呂玉玲。