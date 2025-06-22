反罷免告急！怒「別再問哪區危險」　朱立倫：不投反對票都危險

▲朱立倫表示，別再問他哪區藍委最危險，因為都很危險。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

中選會委員會議日前審定，共有24個罷免藍委成案，並訂於7月26日投票。國民黨主席朱立倫今（22日）替台北市五席藍委站台；他致詞時強調，媒體不用再問國民黨哪一區危險，因為若支持者不出來投下不同意罷免票，每一席立委都很危險，只要出來投票就通通都過關。

國民黨全面熱戰迎戰罷免第三階段，台北市黨部下午舉辦「反惡罷 戰獨裁」台北市客家後援會成立大會，為進入第3階段罷免投票的國民黨立委王鴻薇、徐巧芯、賴士葆、李彥秀、羅智強等人造勢，包括朱立倫、前中廣董事長趙少康、台北市議長戴錫欽等人也都到場助講。

王鴻薇表示，這次投票跟之前不一樣，罷免票上不用找立委名字，只有兩個欄位，第一個欄位就是不同意罷免，蓋下去就可終止這場大惡罷。民進黨為了大惡罷，選務總經費要花費新台幣數億元，這是浪費民眾的血汗錢，呼籲大家一起出來投票，終止這場大惡罷。

徐巧芯指出，如果是支持立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安、以及台北市5席國民黨立委，不想要讓民進黨一黨獨大，7月26日就要一起堅定出門投票，投下不同意罷免票。

朱立倫致詞時則說，客家硬頸精神就是「對就對，錯就錯」，為民眾打拚才是真正的客家硬頸精神。然而，民進黨不論對錯，只要總統賴清德說的就是對，毫無是非、沒有道理。國民黨立委從民眾的角度出發，相信一定會獲得所有客家鄉親的支持，儘管在最不公平的環境下，對方集結所有行政資源，打壓在野黨，並結合財團與媒體對國民黨發動攻勢，但客家人最不怕打壓，一定會團結反惡罷。

朱立倫指出，媒體不用再問他哪一區危險、哪一區不危險，因為只要不出來投票，每一區都很危險；只要大家出來投票，每一席都能過關。他強調，面對惡罷最簡單的方法，就是出來投下「不同意罷免」票，每一席都能保住；但若不出門投票，每一席都很危險。因此，懇請大家一定要出門投下「不同意罷免」票。