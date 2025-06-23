大罷免投票排7／26　法界：有玄機

▲副總統蕭美琴3月21日於總統府大禮堂主持「114年司法院正、副院長及大法官被提名人介紹記者會」。（圖／CTWANT提供）

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中央選舉委員會確定首波大罷免立委投票為7月26日，引起司法界關注，原因是立法院院會6月13日才剛通過7月25日進行司法院正副院長及大法官被提名人行使人事同意權，不料中選會突然決定隔天就要對首波大罷免投票，讓司法界議論紛紛，不少法界人士認為民進黨政府出這招，將增高對特定大法官被提名人通過的機率，甚至有希望通過兩個以上的大法官，讓憲法法庭能順利運作。

據了解，主張這次立院有機會通過兩位以上大法官的黨政及法界人士認為，執政的民進黨一直以「毀憲亂政」攻擊在野黨對大法官人事案的杯葛，這次大罷免投票剛好在大法官同意權行使的前一天，如果在野黨還是不給過，恐怕就坐實民進黨對他們「毀憲亂政」的指控，至少過兩個，讓憲法法庭剛好能運作，就可避免相關指控，有助於對隔天大罷免的投票結果。

▲中央選舉委員會7月20日審定後宣布首波罷免案將於7月26日進行投、開票，意外牽動大法官人事案。（圖／資料照／CTWANT提供）

不過也有相關人士認為，在野黨是否會對大法官同意權開綠燈，目前言之過早，因為離投票還有一個月的時間，政治情勢瞬息萬變，目前朝野的重心都在大罷免的攻防，大法官人事同意權並非當務之急，特別是未來就算在野黨放行通過兩席以上的大法官，但憲法法庭的結構未變，蔡英文提名的大法官仍占多數，未來重大爭議法案，恐怕還是難逃「立法院不給過，由憲法法庭通過」之譏，再度落入在野黨質疑許宗力擔任憲法法庭審判長時期的無間道，「難道這是在野黨要的？」

然而一位黨政人士指出，上次總統賴清德提名張文貞等7位司法院正副院長暨大法官被提名人，最後全部團滅，其實是場意外，因為原本至少會過兩位，讓憲法法庭可以順利運作，這兩位在野黨原擬通過的大法官被提名人，分別是最高行政法院審判長王碧芳和台大國發所所長劉靜怡。

不料投票前一天，藍營認為王碧芳雖然支持死刑，符合絕大多數民意，但她反對新修的憲法訴訟法，難脫綠營支持者嫌疑，緊急撤回對其支持。劉靜怡則被綠營懷疑是「自走砲」，未來進入憲法法庭恐對民進黨不利，因此民進黨團連忙在行使同意權時，投下反對票，導致劉靜怡成為賴總統提名的大法官，獲民眾黨團立委支持，卻遭綠營立委投票反對的結果，堪稱台灣另類民主政治奇蹟。

根據新修正的憲法訴訟法，只要立院能通過兩個以上的大法官，憲法法庭就能正常開庭並通過釋憲裁判，換言之，如果只能通過一個人，甚至全遭否決，憲法法庭就繼續停擺，無法做出釋憲案。因此這次立法院對大法官同意權的行使，正考驗立委袞袞諸公的智慧。

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