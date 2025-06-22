綠委公審路人翻車　藍發言人要賴「管好自己人」：否則下鄉十講都白講

▲鄧凱勛表示，賴清德如果真的想要團結國家，不需要搞什麼「下鄉十講」，應該先約束民進黨上下停止獵巫，否則一切都白講。（圖／國民黨提供）

記者趙蔡州／綜合報導

民進黨立委郭昱晴22日公審一名男子在公園直播行為鬼祟，結果遭男子的朋友出面駁斥，男子曾是陸軍特戰隊，現在職業是直播主，當時只是在自拍「憑什麼被獵巫」，引發爭議。對此，國民黨發言人鄧凱勛表示，這一年在民進黨極化操作下，台灣社會早已失去多元包容，賴清德如果真的想要團結國家，不需要搞什麼「下鄉十講」，應該先約束民進黨上下停止獵巫，否則一切都白講。

鄧凱勛22日在臉書表示，或許是眼看民進黨立委沈伯洋在大罷免中，抗中保台第一品牌的角色逐漸褪色，「萬老師」郭昱晴馬上跑出來圍魏救趙，反正翻車這種事情沒有最慘只有更慘，只要下限比沈伯洋更低，就可以吸走沈伯洋身上的所有砲火。

鄧凱勛指出，沈伯洋說過「共產黨的特色，就是在指責別人做什麼事情的時候，其實就是他自己正在做」，現在看來某方面他講的還真的沒錯，在國內製造仇恨、把質疑政府的人都說成不愛國、放任側翼公審出征、無限上綱式獵巫，甚至說言論自由需要被嚴格審查，上述是民進黨還是共產黨特色，真是讓人摸不著頭緒。

鄧凱勛最後說，在民進黨這一年的極化操作下，台灣社會早已不見過去的多元包容與和諧，賴清德如果真的想要團結國家，不需要搞什麼「下鄉十講」，先從約束民進黨從上到下的黨公職，停止對在野黨、對人民無止盡的獵巫和抹黑抹紅，不然就算下鄉一百講、一萬講，對團結社會都只是「白講。」

▲綠委郭昱晴22日在threads發文，內容是在北市中山區四平商圈看到有民眾使用手機直播「行為鬼祟」。（圖／王鴻薇臉書）

郭昱晴22日在Threads發文，她21日在台北市中山區四平商圈附近看到一個拿手機在直播、行為有點鬼祟但沒有中國口音的年輕人，由於公園有不少家長帶著小孩，因此她上前詢問對方在拍什麼，該年輕人神情略顯緊張的回應「我拍我自己」，郭昱晴除了請對方「不要對著小孩的臉拍」，也提醒網友們多加注意，「前陣子也有不少在街頭或校園附近直播的奇怪人士」，她已通報內政部警政署，會請員警加強巡邏。

貼文發出不久後，被點名的男子的朋友隨即留言澄清，男子4年前在陸軍特戰隊服役，因跳傘劃破臉，導致臉上有疤痕，甚至21日才拿到教召令，更反問「現在人民不能在路上直播了嗎？到底憑什麼要被你們這樣獵巫啊？」