賴清德「團結十講」遭抹黑　綠轟：藍白才是處處政治算計元兇

▲民進黨發言人卓冠廷痛批，藍白才是破壞團結、處處政治算計的元兇。（圖／記者黃克翔攝）

記者詹詠淇／台北報導

總統賴清德今（22日）起啟動「團結國家十講」。不過，民眾黨主席黃國昌就大酸是「鬥爭十講」，國民黨主席朱立倫則批評民進黨在唱雙簧、團結他個人權力。對此，民進黨發言人卓冠廷表示，賴總統以國家元首高度用心良苦，先是邀請藍白兩黨黨主席進行國安簡報遭拒，如今再以當前國內外局勢展開「國家十講」進行社會溝通，又遭到藍白無理抹黑，在在證明破壞國家團結、處處政治算計的就是藍白兩黨的黨主席。

卓冠廷表示，過去一年，可以看到世界局勢急速變化，中國不斷強化印太地區軍事行動，更加大加強滲透台灣力道。在這個國家面臨種種挑戰的關鍵時刻，賴總統以發表「團結國家十講」的形式，分別為國家、團結、憲政體制、國防、外交、兩岸、民主、和平、繁榮、均衡台灣10個主題，直接和國人說明台灣當前面對的各項挑戰，以及接下來希望帶領國家繼續往前進的決心。

卓冠廷說，不止台灣人，連國際社會都焦急萬分，勸阻國民黨不要惡意刪減國防預算，應向世界展現台灣自主防衛的決心。無奈藍白在野黨卻持續在立法院杯葛國安預算與法案。

「因此，我們需要全民的關注，才能改變台灣現況！」卓冠廷認為，讓全民知道真正在破壞團結、阻撓強化國防的，就是持續在國會毀憲亂政的藍白兩黨，既然藍白不願和國家團結，就讓我們與2300萬國民一起團結為未來而奮鬥！