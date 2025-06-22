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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德化身歷史老師喊：台灣當然是國家　中共沒統治過任何一天

▲ 總統賴清德出席團結台灣十講第一講。（圖／記者李毓康攝）

▲總統賴清德出席團結台灣十講第一講。（圖／記者李毓康攝）

記者陶本和／新北報導

總統賴清德22日發表「團結國家十講」的第一講，本次演說主題為「國家」，他論述「國家」的組成4大要素為「人民、土地、政府、主權」，證明中國在國際上聲稱聯合國2758號決議是「完全錯誤」；他還當場化身「歷史老師」，一路講古，從40萬年前台南就有長毛象、金絲猴，以及台南左鎮人頭蓋骨，講到台灣近代史，證明中國所聲稱「台灣自古是中國不可分割一部分」是錯誤的，強調台灣當然是一個國家，而且中華人民共和國從沒統治過任何一天。

賴清德表示，國家興亡、匹夫有責，不知道多少人為國家犧牲生命，覆巢之下無完卵，沒有國哪有家。今天的台灣需要我們挺身而出、承擔責任，每一個時代，都有不同責任要承擔，希望大家可以團結，共同守護國家主權，守護民主自由，共同守護生活方式跟下一代未來。

賴清德說，這是每一個人的責任，也是留給世代最重要資產，要了解國家定義是什麼，怎樣團體才是一個國家，國際扶輪是不是一個國家，我們要為國家犧牲奉獻，必然要了解國家定義。

賴清德指出，國家就是擁有固定人民、管轄特定領土、可以組織政府，對內與對外都有最高權威，擁有主權跟治權的政治共同體就是國家。

「要有人民、土地、政府、主權，這四要素才可以稱為國家」。賴清德說，反之國家必然要有這四個元素，至於台灣是否為一個國家？根據國家主權四要素，台澎金馬是土地，定期改選各級政府，這是政府，這是治權，並對外進行外交與國防力量，這是不是一個國家？台灣當然是一個國家。

賴清德表示，從1996年李登輝前總統當選第一任民選總統以來，每四年改選一次，2000年陳水扁總統，2008年馬英九總統，2016年蔡英文總統，以及2024年賴清德，國際社會不管從哪一個角度，或者用國家組成四要素檢驗，我們都是一個國家。

「但是中國說不是欸！說台灣不是主權國家」。賴清德表示，中國根據聯合國2758號決議文，聲稱中國擁有台灣，中國甚至在國際上，根據2758號決議文宣傳一個中國原則。

但是，賴清德說，把文獻拿出來看，2758號決議文很清楚，恢復中華人民共和國權利，承認政府代表，把蔣介石代表驅逐；換句話說，2758號僅有處理聯合國席次代表問題，並沒有牽涉台灣。

賴清德表示，國家組成是四個元素，人民、土地、政府、主權，有無包括聯合國會員？沒有，所以中國不可以根據聯合國2758號決議文聲稱擁有台灣，這種說法是大錯特錯。

賴清德指出，國際社會也不同意，中方宣稱決議這是完全錯誤，而且不被國際承認，美國國務院今年已經清楚說明，中國扭曲2758號決議，並未議決台灣主權。除了美國眾議院也通過法案，歐洲議會、澳洲、荷蘭、比利時、英國、捷克各國國會，都通過決議，聲明2758號決議無涉台灣主權。

此外，中國又說台灣自古以來，是中國不可分割的一部分。賴清德則親自化身「歷史老師」來跟大家說明，他說，台灣自古就有獨立生態系，早在信史時代以前，台灣就有獨立的生態系，台南左鎮石化園區，有一位陳春木老先生撿拾到化石，經過日本考古學家證實這是犀牛，還有各種化石，距離今天40萬年前，台灣早期有金絲猴、有長毛象，這就是以前的台灣。

▲ 總統賴清德出席團結台灣十講第一講。（圖／記者李毓康攝）

▲總統賴清德出席團結台灣十講第一講。（圖／記者李毓康攝）

另外，賴清德也指出，不僅有動物，還有郭德鈴發現左鎮人頭蓋骨化石，大概是3000到3萬年間，這非常珍貴，所以在擔任台南市長時，有政見是打造台南為台灣的文化首都，讓台南人感到光榮，讓國人感動認同，所以把化石館打造為石化園區，弄得很漂亮，大家有空可以去參觀。

賴清德接著提到，荷蘭人來台後教導台南人寫母語，用羅馬字寫，後來這種文字用在契約文書上，這是歷史上很出名很有價值，這目前知道原住民最早使用的文字，西班牙人也登上台灣，建了今天的紅毛城。他說，講到這裡，跟中國有沒有任何關係？通通沒有，所以中國說台灣自古就是不可分割，但歷史告訴我們，中國講的不是事實。

賴清德表示，中國開始跟台灣發生關係，是1662年鄭成功擊敗荷蘭人在台灣建成，東寧政權到1683年施琅擊敗鄭克爽，才被中國王朝統治，清領時期1875年統治東部地區，1887年才設立省，但也都不是台灣全部，而且時間只有8年，因為馬關條約割讓給日本，所以台灣跟中國關係就沒有了。

在台灣人「反侵略」的意志歷史上，賴清德提到，其實台灣抵抗意志不是只有台南，1895年即使日本統治20年後，台灣人仍然抵抗，西來庵事件原住民至少1400人遇害，1930年日本已經統治35年還有霧社事件，這些都證實台灣不分族群持續反抗壓迫。

賴清德說，很多人都想要知道，台灣有沒有守護自己國家的決心，國際的朋友都這樣問，他都講上面這段故事，所以他要說的是，中共從未擁有台灣。因為日本投降後，1951年日本舊金山合約，明白寫日本放棄台灣澎湖等島嶼的權利等要求，並沒有把台灣歸給中共，那時候中共不到兩年，中華人民共和國沒有統治過台灣任何一天。

至於國名部分，賴清德表示，中華民國、中華民國台灣、台灣都是我們的名字，他當選總統美國國務卿布林肯，公開祝賀稱呼我為台灣民選總統。他說，這些名字都一樣響亮，不論用哪個名字稱呼我們，我們都是獨立的國家。

在民調方面，賴清德表示，不管什麼時候做民調，維護國家主權是絕大多數人的立場，不管是什麼族群、哪個政黨、住哪裡或年紀，8成5主張台灣人未來由2300萬人決定，有近八成民眾認為，中華民國與中華人民共和國互不隸屬。

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