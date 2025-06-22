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亞洲最大無肉市集登場！2千人台中健走　響應「無肉生活革命」

▲2000人台中健走，響應「無肉生活革命」。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲2000人在台中秋紅谷齊聚健走，響應「無肉生活革命」。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

號稱亞洲最大無肉市集登場，超過2000名民眾以健走響應。崇智人文與教育基金會攜手中興大學團隊，推廣「複合式食安檢測平台」，透過光譜分析技術，檢驗控管食安，猶如為台灣建構「食安守門員」，未來將導入到農產初級加工、校園營養午餐檢測及食物銀行行動計畫，讓孩子能吃得更健康。

▲2000人台中健走，響應「無肉生活革命」。（圖／記者游瓊華翻攝）

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▲崇智人文與教育基金會攜手中興大學設攤，一同展示新研發的「複合式食安檢測平台」。（圖／記者游瓊華翻攝）

昨(21)日第一天活動，超過2000名支持永續理念的民眾聚集在台中市政府前廣場。集結台灣、日本、韓國與馬來西亞四國超過百家純植物品牌，於台中秋紅谷景觀生態公園盛大展開2日亞洲純素市集Vegan Asia。市集以「零動物性成分」為核心訴求，所有美食、飲品與日用品皆堅持純素無添加，強調對環境的實際行動。

作為全台最具行動力與挑戰性的無肉市集，更落實在現場的嚴格規範「裸買裸賣」，活動全程不提供不接受任何一次性垃圾與包裝材，塑膠袋、免洗餐盒、外帶包裝等一次性用品全面禁用，參與者與攤商共同實踐無垃圾，傳遞真正的環境承諾。

其中，崇智人文與教育基金會攜手中興大學設攤，一同展示新研發的「複合式食安檢測平台」，此平台以創新科技，5分鐘可驗出農藥殘留、病毒辨識（如COVID-19）、偽標食材、黃麴毒素等。

中興大學張健忠特聘教授指出，「CSP複合式食安檢測技術」，可在五分鐘內完成非破壞性檢測，透過此技術，未來將打造成台灣在地的「食安守門員」，該平台不僅加快食安效率，更具備低耗材、高靈敏與易攜帶等優勢，將運用至農產初級加工與校園營養午餐檢測等場域。崇智文教基金會執行長邱奕君表示，將持續推動以食物連結能量、幫助弱勢、特別支持來自世界各地的無肉行動者。

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