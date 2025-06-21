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社會 社會焦點 保障人權

台中新光三越拆鋼板被爆料坍塌　結構技師急勘查：安全無虞

▲▼ 。（圖／都發局提供）

▲台中新光三越進行鋼承板拆除作業。（圖／都發局提供）

記者白珈陽／台中報導

台中新光三越今年2月發生氣爆案，相關整復工程至今仍持續進行。今天（21日）網路烏龍爆料12、13樓間疑鋼板塌陷，中市府都發局會同結構技師公會到場勘驗，初步研判是Deck板（鋼承版）切割作業時，部分混凝土與鋼筋及Deck板掉落12樓地面，導致有震動與聲響，不過這是可預料情事，並無安全問題，只是因為聲響太大，造成部分現場人員誤會、受到驚嚇，已要求新光三越改善。

台中結構技師公會常務監事林明勝指出，受到先前氣爆案影響，新光三越12、13樓有幾支鋼小梁變形，需要拆除更換，由於台中新光是鋼結構建築，樓板構造是先用Deck板支撐、並在上面綁鋼筋及混凝土，近日已將鋼筋、混凝土逐步排除，而今天進行切割Deck版作業時，造成局部的混凝土與鋼筋連同Deck板，從13樓掉落到12樓，發生很大的震動與聲音，導致現場其他人被嚇到，但經過現場勘驗，這是可以預料的情況，沒有安全問題。

林明勝說，目前已建議相關施工單位，加強管控措施，例如Deck板切割後不要直接掉到12樓，要先用繩索吊著，完整切割後再慢慢放到12樓。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲台中結構技師公會常務監事林明勝。（圖／記者白珈陽攝）

台中市都發局技正趙崇彣表示，經查，這次事件屬於是施工過程產生的震動與聲響，經都發局及結構技師公會人員勘驗，並用嚴格的標準去檢視防護措施，發現仍有不足之處，已依規要求此部份局部停工，待新光三越送出新的加強防護措施計畫、以及整棟大樓自主全面檢查，再送都發局備查、通過後才准予復工。另若涉勞安職安違失，將由勞檢單位依規查處辦理，以維施工期間和後續公共安全等。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲台中市都發局技正趙崇彣。（圖／記者白珈陽攝）

本案緣於1名疑似有包商工人在網路社群發文，質疑台中新光三越12、13樓施工疑似發生鋼板塌陷，引起民眾議論。台中新光三越強調，「目前工程均屬修護計劃內的正常施工程序，今日進行12樓極少數受損小樑更換之準備，需拆除13樓小區域樓地板，落在12樓後移除，此項作業均在預定的工作計劃中，目前整體工程都在安全為第一優先前提之下加速進行，進度順利。」

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